Wiener Neustadt: Gärtnervereinigung mit Blumengruß zum Valentinstag
© Stadt Wiener Neustadt/Weller

Valentinstag

Wiener Neustadt: Gärtnervereinigung mit Blumengruß zum Valentinstag

13.02.26, 10:24 | Aktualisiert: 13.02.26, 13:23
Anlässlich des morgigen Valentinstags war die Gärtnervereinigung Wiener Neustadt im Alten Rathaus zu Besuch. Hermann Zimmermann senior, Franz Pichlbauer sowie Martin und Lisa Postl überbrachten den traditionellen Blumengruß an Bürgermeister Klaus Schneeberger. 

"Der jährliche Blumengruß der Gärtnervereinigung zum Valentinstag ist zu einer schönen Tradition geworden, über die ich mich jedes Mal aufs Neue freue. Für die Gärtnerinnen und Gärtner sowie Floristinnen und Floristen ist der Valentinstag ein wichtiger wirtschaftlicher Tag. Unterstützen Sie daher unsere heimischen Betriebe und machen Sie jemandem mit regionalen Blumen eine Freude. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen Valentinstag", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

