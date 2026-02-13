So facettenreich ist das Theaterfest Niederösterreich 2026

22 Produktionen an 19 Spielorten in ganz Niederösterreich stehen im Sommer auf dem Programm des Theaterfest Niederösterreich. Oper, Operette, Musical und Schauspie sowie ein vielfältiges Angebot werden an stimmungsvollen Schauplätzen in allen Regionen des Landes präsentiert.

Von 3. Juni bis 30. August 2026 lädt das Theaterfest Niederösterreich zu kulturellen Erlebnissen an besonderen Orten. Historische Burgen und Schlösser, Open-Air-Bühnen, Theaterzelte und etablierte Häuser werden erneut zur Kulisse für Sommertheater in all seinen Facetten. Die Bandbreite reicht von Klassikern der Weltliteratur über Opern- und Operettenhighlights bis hin zu zeitgenössischen Stoffen und Musicals.

© Sam Madwar

"Theater ist Begegnung – zwischen Bühne und Publikum, zwischen Menschen und Emotionen. Genau dafür steht das Theaterfest Niederösterreich. Auch im Sommer 2026 laden wir dazu ein, gemeinsam Theater zu erleben, mit Neugier, Offenheit und Freude an der Vielfalt. Ich danke unserem treuen Publikum und allen Beteiligten, die diesen Kultursommer möglich machen“, so Kristina Sprenger, Obfrau des Theaterfest Niederösterreich.

Ein facettenreiches Programm

Die Sommerspiele Schloss Sitzenberg eröffnen am 3. Juni mit dem Schwank Der Raub der Sabinerinnen den Theatersommer. „Big Brother is Watching You“ heißt es ab 17. Juni bei den Sommerspielen Melk in Das Ministerium der Wahrheit nach George Orwells 1984. Die Sommernachtskomödie Rosenburg feiert am 25. Juni Premiere mit Sugar – Manche mögen’s heiß, einer Komödie mit Musik nach dem Filmklassiker. Carl Zellers Operette Der Vogelhändler vereint ländliche Frische, Wiener Charme und feine Ironie, zu sehen ab 26. Juni in der Sommerarena der Bühne Baden. Die Nestroy Spiele Schwechat öffnen ihre Pforten am 27. Juni mit der Posse Mein Freund von Johann Nestroy. Beim Theatersommer Haag stehen ab 1. Juli Gerti Drassl und Intendant Christian Dolezal in Molières Komödie Der Geizige gemeinsam auf der Bühne. Das 50-jährige Jubiläum der Sommerspiele Perchtoldsdorf wird ab 2. Juli mit der Uraufführung Till Eulenspiegel, wenn das Herz brennt gefeiert. Beim Schloss Weitra Festival verwandelt Peter Hofbauer erneut ein altbewährtes Sprechtheater in erfrischendes Musiktheater – Lumpazivagabundus ist ab 3. Juli zu sehen. Die operklosterneuburg verspricht eine faszinierende Reise in die Antike mit Camille Saint-Saëns’ Oper Samson und Dalila, Premiere ist am 4. Juli. Die Musik der 1980er-Jahre, verbunden mit einer absurden Agentenstory, ist ab 9. Juli bei den Sommerspielen Melk in der Musikrevue Beat it zu erleben. Alessandro Scarlattis Oper Judith & Holofernes feiert am 10. Juli Premiere beim Festival Retz. Die Oper Burg Gars präsentiert ab 11. Juli Giacomo Puccinis zutiefst berührende Oper Madama Butterfly. Die Magie der Musik und die grandiosen Hits von Take That stehen im Mittelpunkt beim Musical The Band, ab 15. Juli beim AVB | Musical Sommer Amstetten. Die Gerüchteküche brodelt bei den Festspiele Berndorf: In Gerüchte … Gerüchte verstricken sich Publikumslieblinge wie Julia Cencig, Kristina Sprenger, Kajetan Dick u.a. in ein Geflecht aus Lügen, Startschuss ist der 16. Juli. Die Raimundspiele Gutenstein zeigen ab 17. Juli Ferdinand Raimunds Zauberspiel Der Alpenkönig und der Menschenfeind begleitet mit Live-Musik. Ab 21. Juli laden die Wachaufestspiele Weißenkirchen mit der Komödie Carmen darf nicht platzen in den Teisenhoferhof. Nach dreißig Operettensommern bietet die Operette & Musical Langenlois mit Hello, Dolly! erstmals ein klassisches Musical, zu sehen ab 23. Juli. Am 24. Juli feiert die Felsenbühne Staatz Premiere mit dem Musical Ghost – Nachricht von Sam, adaptiert nach dem oscarprämierten Hollywood-Blockbuster. Turbulent wird’s ab 24. Juli im Stadttheater der Bühne Baden mit Tootsie. Die Festspiele Stockerau verzaubern ihr Publikum ab 30. Juli mit William Shakespeares Ein Sommernachtstraum. Das Theater im Bunker Mödling öffnet ab 9. August erneut den Giftschrank der österreichischen Monarchie im Stationentheater Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn. Die letzte Premiere im Sommer 2026 ist am 21. August die Wiederaufnahme von Der Wachauer Jedermann der Wachaufestspiele Weißenkirchen.

Eine Menge Theater auch für Kinder

Auch für das junge Publikum bietet das Theaterfest for Kids dieses Jahr ein umfangreiches Programm. Ritter Rost’s Abenteuer gehen weiter: ab 8. Juli zeigt der Kindermusical-Sommer Niederösterreich Ritter Rost und der Schrottkönig. Der Märchensommer Niederösterreich lädt ab 9. Juli mit dem Kinderwandertheater Aschenputtel – neu getanzt nach Schloss Poysbrunn. Der Musical Sommer teatro hat wieder zwei Produktionen im Programm: am 11. Juli feiert Der kleine Prinz Premiere und ab 18. Juli kommt Renzo & Lucia – Die verbotene Liebe zur Aufführung. Die operklosterneuburg präsentieren am 19. Juli Samson und Dalila für Kids und die Sommerspiele Melk zeigen die Musikrevue Emma Ehrlich ab 26. Juli.