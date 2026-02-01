Straße aus purem Gold: Dubai plant neues Mega-Projekt

Dubai erhält eine neue Luxus-Attraktion. In der Wüstenmetropole soll eine Straße aus purem Gold entstehen und das Prunkstück des Goldviertels werden.

Die goldene Straße wird weltweit die erste ihrer Art werden. Die Attraktion soll vor allem Touristen und Geschäftsleute in das Goldviertel locken. Das neue Viertel wird extra für die Schmuckindustrie errichtet.

Die Straße besteht aus goldenen Ziegelsteinen, wie bei "Zauberer von Oz". Links und rechts verkaufen Luxusmarken ihre Waren. Dubais Event- und Tourismusmanager Ahmed Al Khaja stellt sich die Straße vor, dass alles glitzert, alles funkelt, während eine Menschenmasse spaziert.

1000 Geschäfte und sechs neue Hotels

In einer Pressemitteilung wird Al Khaja zitiert: "Gold ist tief in die kulturelle und wirtschaftliche Struktur Dubais verwoben und symbolisiert unser Erbe, unseren Wohlstand und unseren ungebrochenen Unternehmergeist." Er erklärt: "Mit diesem wegweisenden Projekt feiern wir nicht nur dieses Erbe, sondern gestalten es auch für eine neue Ära neu."

Im neuen Goldviertel sollen 1000 Einzelhändler ihre Gold-, Schmuck- und Kosmetikware anbieten. Bereits bestätigt sind unter anderem Luxus-Schmuckmarken wie Jawhara Jewellery, Malabar Gold und Diamonds.

Neben den Geschäften sollen auch sechs neue Hotels entstehen. Das Viertel wird direkt neben einem der ältesten Märkte Dubais, dem Gold Souk, gebaut. Derzeit ist es noch unbekannt, wann das Projekt fertiggestellt sein soll.