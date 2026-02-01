Alles zu oe24VIP
© AFP

Antalya

8 Tote bei Busunglück in türkischem Urlaubsort

01.02.26, 11:40
Im bei Urlaubern beliebten Antalya im Süden der Türkei sind am Sonntag bei einem Busunglück mindestens acht Menschen gestorben und 26 weitere verletzt worden.  

Wie der Gouverneur der gleichnamigen Provinz, Hulusi Sahin, erklärte, wurden die Verletzten in mehrere Krankenhäuser eingeliefert. Zur Nationalität der Toten und Verletzten machte er zunächst keine Angaben. Mehrere Verletzte befänden sich in einem kritischen Zustand.

Antalya
© AFP

Der Bus fuhr demnach Sonntagfrüh um 10.20 Uhr Ortszeit (08.20 Uhr MEZ) mit 34 Passagieren an Bord aus Tekirdag im Nordwesten der Türkei kommend nach Antalya, als er auf der regennassen Fahrbahn auf einem Autobahnkreuz umkippte. Es sei neblig gewesen, der Bus sei "mit hoher Geschwindigkeit" gefahren, erklärte Gouverneur Sahin.

Die Millionenstadt Antalya liegt an der Mittelmeerküste im Süden der Türkei und ist ganzjährig äußerst beliebt - sowohl bei türkischen als auch bei ausländischen Touristen. Im November findet dort auch die Weltklimakonferenz COP31 statt, zu der zehntausende Besucher erwartet werden.

