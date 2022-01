Apple bleibt wertvollste Marke der Welt

Der höchste Neueinsteiger 2022 ist die Video-App TikTok auf Rang 18.

New York. Gegen Apple kommt keine andere Marke an. Im aktuellen Ranking der 500 wertvollsten Marken der Welt (Brand Finance Global 500 2022) bleibt der iPhone-Konzern Spitzenreiter – der seinen Markenwert noch einmal um 35 % auf 355 Mrd. Dollar steigerte. So teuer war noch nie eine Marke!

Technik- und Internetfirmen stehen nach wie vor für die wertvollsten Marken. Die am stärksten wachsende Marke und Aufsteiger des Jahres ist TikTok: Die Video-App steigerte ihren Markenwert um 215 % auf 59 Mrd. Dollar und ist auf Platz 18 der höchste Neueinsteiger.

Mit 198 Marken dominieren die USA das Ranking, gefolgt von China (84) und Deutschland (25). Wertvollste deutsche Marken sind Mercedes-Benz (Platz 15) und Deutsche Telekom (17). Aus Österreich hat es Red Bull auf Rang 320 geschafft.

Fast nur Technik-Firmen in Top 10