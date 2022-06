Nackter spazierte durch Wien

Einem Mann dürfte es bei den sommerlichen Temperaturen zu heiß geworden sein – er spazierte im Adamskostüm durch die Straßen.

Wien. Am Samstag brüteten die Wiener unter der sengenden Hitze – viele kühlten sich in der Donau ab, oder nahmen ein kühles Getränk auf der Pride Parade. Einem Mann dürfte das nicht genug gewesen sein, denn er spazierte gleich ganz ohne Kleidung durch die Straßen. Er wurde an der Ecke Währinger Straße und Währinger Gürtel bei der Ampel wartend gesehen.

Ganz ohne Kleidung? Offenbar trug der Mann einen Tanga, wie auf dem Foto nur schwer zu erkennen ist. Thomas Kratky, der Bruder von Ö3-Moderator Robert Kratky und ehemaliger Wahlkampfmanager von Andreas Khol (ÖVP) (Anm. für die BP-Wahl 2016), hat den Schnappschuss des Nackedeis gemacht. "Vienna Pride", kommentiert ein User die Szene, die sich am Tag der Pride Parade abgespielt hat.