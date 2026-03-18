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"Unkontrollierbare Folgen!" Iran-Präsident warnt vor weiteren Angriffen
© Getty

"Auge um Auge"

"Unkontrollierbare Folgen!" Iran-Präsident warnt vor weiteren Angriffen

18.03.26, 20:29
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 Irans Präsident Masoud Pezeshkian warnt nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur vor einer weiteren Eskalation. 

Auf "X" schrieb er, diese "aggressiven Handlungen" würden Israel, den USA sowie deren Verbündeten keinen Vorteil bringen, sondern die Lage verschärfen. Sie könnten "unkontrollierbare Folgen" haben, die sich weltweit auswirken. Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf erklärte, es habe eine neue Eskalationsstufe begonnen. Das Prinzip "Auge um Auge" gelte.

Ein Sprecher der Kommandozentrale der Streitkräfte sagte laut der staatlichen Rundfunkagentur, das Militär habe wiederholt davor gewarnt, dass der Iran den Krieg ausweiten werde, sollte seine Energieversorgung angegriffen werden. "Wartet auf die Reaktion des Irans", sagte der Sprecher.

Zuvor hatte Israels Luftwaffe Anlagen der Gasindustrie am Persischen Golf angegriffen. Das Gasfeld "South Pars", das der Iran und Katar ausbeuten, ist die weltweit größte bekannte Gasreserve und liefert rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung.

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