''Ausnahmen sind Seepocken'': Das ist Aschbachers Skandal-Doktorarbeit

Ausgewiesener Experte wird heute statt Aschbacher als Arbeitsminister angelobt.

Plagiatsjäger Stefan Weber hat die Diplom- und die Doktorarbeit von Christine Aschbacher bekanntlich schwer zerlegt. Er wirft der mittlerweile zurückgetretenen Arbeitsministerin vor, dass ihre Arbeiten „mindestens ein Fünftel Plagiate“ enthalten sollen. Zudem seien sie in erstaunlich schlechtem Deutsch verfasst worden.

Die fehlerhafte Sprache, die mitunter an Google translate, also Übersetzung via Google, erinnert, fällt auch Laien auf.

© Anne Kaiser

"Seepocken" sorgen für Spott & Häme

Eine Passage ihrer Doktorarbeit, die Aschbacher 2020, also während der Pandemie, an der Universität Bratislava eingereicht hatte, sorgte für besondere Häme: „Seepocken an der Seite eines Bootes“. Zudem soll sie für die 134-Seiten-Arbeit nicht mit Hunderten Teams wie vorgegeben, sondern nur mit einigen wenigen geredet haben.

Passagen eines Forbes-­Artikels sollen ebenfalls Eingang in die Arbeit gefunden haben, allerdings ohne nötige Quellenangabe.

© oe24

FH und Bratislava leiten jetzt Verfahren ein

Sowohl die Fachhochschule Wiener Neustadt als auch die Universität Bratislava kündigen an, jetzt Verfahren gegen die ­wissenschaftlichen Ar­beiten von Aschbacher einzuleiten.