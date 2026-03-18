"Blutvergießen hat seinen Preis!" Ober-Mullah mit neuer Drohung

Der neue oberste iranische Führer Mojtaba Khamenei hat mit Rache für die Tötung des mächtigen Sicherheitschefs Ali Larijani gedroht.

Die "Mörder" würden "den Preis" für ihre Tat bezahlen, hieß es in einer schriftlichen Erklärung Khameneis, die am Mittwoch von der iranischen Nachrichtenagentur TASNIM veröffentlicht wurde. Es war erst die zweite schriftliche Erklärung von Mojtaba Khamenei, seit er am 8. März zum neuen obersten Führer des Iran gewählt worden war.

Mojtaba Chamenei ist der Nachfolger seines Vaters Ayatollah Ali Khamenei, der am ersten Tag des Iran-Krieges am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde. Öffentlich aufgetreten ist er seit seiner Wahl am 8. März nicht. Medienberichten zufolge wurde er bei dem Luftangriff auf Teheran verletzt, bei dem sein Vater getötet wurde. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass Mojtaba Khamenei "verletzt und wahrscheinlich entstellt" sei.

Neue Drohung

In seiner nun veröffentlichten schriftlichen Erklärung hieß es mit Blick auf Larijani, der am Mittwoch beigesetzt werden sollte: "Zweifellos zeugt die Ermordung einer solchen Persönlichkeit von seiner Bedeutung und dem Hass der Feinde des Islam gegen ihn." Zu weiteren wichtigen Vertretern der iranischen Führung, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, erklärte Chamenei: "Jedes Blutvergießen hat seinen Preis, und die verbrecherischen Mörder dieser Märtyrer werden ihn bald bezahlen müssen."

Die israelische Armee hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass Larijani und der Anführer der für die innere Sicherheit im Iran zuständigen Basij-Miliz, Gholamresa Soleimani, getötet worden seien. Dies wurde von Teheran bestätigt. Am Mittwoch dann meldete Israel die Tötung des iranischen Geheimdienstministers Esmail Khatib, was die Führung in Teheran weiter schwächen dürfte. Irans Präsident Masoud Pezeshkian sprach von einem "feigen Mord".