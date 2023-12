Riesiger Pottwal sorgt bei Badenden am Strand für Aufregung

Die traurige Realität könnte bedeuten, dass der Meeresbewohner eingeschläfert werden muss.

Ein Pottwal hat die Westküste Australiens in Aufruhr versetzt, als er sich scheinbar ziellos zwischen Badegäste am Strand von Perth bewegte. In Internetvideos, die auf X geteilt wurden, ist zu sehen, wie der 15 Meter lange Wal im seichten Wasser auftaucht und abtaucht, scheinbar desorientiert.

Tier kann vermutlich nicht gerettet werden

Badegäste filmten das Spektakel mit ihren Handys und kamen dem im Wasser treibenden Koloss gefährlich nahe. Um den Wal vor weiteren Störungen zu schützen, positionierten sich Ranger und Meeresforscher am Strand.

Massive sperm whale appears yards from shore, Port Beach, Australia pic.twitter.com/D1lVYLBzCa — Wonderful Moment (@Xudong1966) December 11, 2023

Das Unglück nahm am Montag eine Wendung, als der Pottwal etwa 30 Kilometer von der Küste entfernt auf einer Sandbank strandete und verzweifelt um sein Überleben kämpfte. Meereswissenschaftlerin Dr. Kelly Waples äußerte ihre Besorgnis: "Angesichts der Umstände, des Aussehens und des Zustands des Wals ist es sehr unwahrscheinlich, dass er überleben wird."

Die traurige Realität könnte bedeuten, dass der Meeresbewohner eingeschläfert werden muss. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, das Gebiet zu meiden, und eine Hai-Warnung wurde ausgesprochen.