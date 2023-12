Richter vertraute Blindem: Mann 12 Jahre unschuldig im Knast

Die Justiz stützte sich ausschließlich auf die Aussage eines Zeugen, der unter fortschreitendem Grünen Star litt, nahezu blind war und viel zu weit vom Tatort entfernt stand.

Darien Harris, erst 18 Jahre alt, landete unschuldig im Gefängnis. Der Grund für seine Verurteilung schockiert.

Skandalös

Im Jahr 2011 wurde bei einer Tankstellen-Schießerei in Chicago ein Mann getötet, ein weiterer schwer verletzt. Fälschlicherweise wurde Harris des Mordes beschuldigt und verbrachte über ein Jahrzehnt hinter Gittern.

Das Exoneration Project verkündete, dass die Haftstrafe des heute 30-jährigen Harris aufgehoben wurde. Der Grund für das skandalöse Urteil lässt die Köpfe schütteln.

Die Justiz stützte sich ausschließlich auf die Aussage eines Zeugen, der unter fortschreitendem Grünen Star litt, nahezu blind war und viel zu weit vom Tatort entfernt stand. Er konnte nicht klar erkennen, was an der Tankstelle geschah, so die Organisation.

Doch das ist nicht alles. Andere Zeugen, belastet durch ein schlechtes Gewissen, enthüllten, von der Polizei zur falschen Identifizierung von Harris gedrängt worden zu sein.