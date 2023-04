Dank Facebook: Teenie-Pärchen nach 32 Jahren wieder vereint

Dawn Gray und Lee Richards lernten sich im Juli 1991 im Alter von 17 und 15 Jahren am Southend Pier kennen – und fühlten sofort eine Verbindung.

Bereits in jungen Jahren war es für die beiden Engländer eine Romanze. Dawn, damals 15, beendete es, obwohl sie ihn liebte, wegen ihrer Freunde. Lee war untröstlich und sagte, er habe im Laufe der Jahre oft daran gedacht, bei ihren Eltern anzurufen.

Sie hatten beide dann andere langfristige Beziehungen und Kinder, aber Lee, jetzt 49, kontaktierte sie 32 Jahre später auf Facebook. Nach der langen Zeit verabredeten sich die beiden und trafen sich schlussendlich. Dawn, 47, eine Lehrassistentin aus Rainham, Essex, sagte: „Es sollte so sein. Wir haben einfach so weitergemacht – als wäre die Zeit nicht vergangen. Als er nach all der Zeit an meiner Tür ankam, standen wir nur lachend da – es fühlte sich einfach an, als wären wir wieder jung. Es wird sich immer so anfühlen mit ihm. Wir können buchstäblich über alles reden; wir gehen einfach von Thema zu Thema und lachen so viel."

Sie sagte, sie habe im Laufe der Jahre oft an ihn gedacht und gewusst, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Lee, ein Fensterputzer aus Holt, Norfolk, sagte: „Als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass sie etwas Besonderes an sich hat, und sie sah umwerfend aus.