Eigene Mutter machte Tochter zu Strip-Star

Beth Bennett, einst mit dem Traum Polizistin zu werden, hat einen unkonventionellen Weg eingeschlagen. Statt dem geplanten Karriereweg, wurde sie mit 17 Jahren Stripperin, dank einer Zeitungsanzeige, die ihre Mutter entdeckte. Die Neuseeländerin setzte ihre Reise als Babestation-Model in Großbritannien fort und ist nun seit fast 12 Jahren dabei.

Eigene Mutter brachte sie zur Strip-Karriere

© Beth Bennett ×

Beth erinnert sich lachend an ihre Stripclub-Anfänge: "Es war ein großer Witz mit meinen Freunden darüber, wie meine Mutter mich versehentlich verkuppeln wollte." Nach dem Pub-Job in Oxfordshire entdeckte sie Babestation und bewarb sich erfolgreich.



Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, ihrer Familie den Job zu erklären, ist Beth eine feste Größe im Unternehmen. Zum 20-jährigen Jubiläum des TV-Senders erklärt sie: "Es ist wirklich freundlich und immer anders. Viele denken, es sei b****y und gehässig, aber es ist ein lustiges Umfeld."

© Beth Bennett ×

Beth betont, dass die Vielfalt der Anrufe und die freundliche Zusammenarbeit im Team sie weiterhin motivieren. "Es gibt keinen Grund, warum ich nicht dort sein möchte."