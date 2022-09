Diese Frau gab 30.000 Euro für ihre Brüste aus

In ihrer Jugend hatte Jazmyne Day mit Komplexen zu kämpfen, mit einer Brust-OP will sie dem entgegenwirken. Auf Instagram bekommt sie von Männern nun aber "unheimliche" Anfragen.

Das Model und Content Creator Jazmyne Day aus Cardiff, Wales, hatte schon immer ein geringes Selbstwertgefühl. Mit einer Brust-OP, die mehr als 30.000 € kostete, sollte dieses Problem gelöst werden, doch es trat ein anderes Problem auf. Nämlich bekam sie unheimliche Nachrichten von Männern mit einer Vorliebe für das Stillen.

© mediadrumimages.com/@jazdaymedia

Sie sagte: "Ich hatte immer ein sehr geringes Selbstwertgefühl und war ein trauriges Kind. Das führte zu einer ausgewachsenen Depression als Teenager und junger Erwachsener. Ich habe so lange gegessen, bis mir schlecht wurde. Ich war jeden Tag bei der Arbeit unruhig. Ich hasste meinen Körper. Viele Leute sagten mir, ich sei 'breit' oder 'ein großes Mädchen'. Ich hatte keine Form und fühlte mich nie weiblich oder sexy."

Starke Veränderung

Sie begann, ihren Tagesablauf in kleinen Schritten zu ändern, indem sie ins Fitnessstudio ging und auf Kuchen und Süßigkeiten verzichtete. Ihr neu gewonnenes Selbstvertrauen inspirierte sie zu der Brustvergrößerung, die sie sich schon immer gewünscht hatte. Als sie zwei Jahre später noch einmal drei Kilo abnahm, unterzog sich Jazmyne einer zweiten Brustvergrößerung, um ihre gewünschte Größe und Fülle zu erreichen.

© mediadrumimages.com/@jazdaymedia

Viel Geld

Insgesamt hat sie rund 30.000 Euro ausgegeben, um ihr neues Aussehen mit 2.250cc Kochsalzimplantaten zu erreichen. Sie fügte hinzu: "Die Leute neigen dazu, nicht zu verstehen, dass ich das für mich selbst getan habe, ich wollte große Brüste, die mich glücklich machen. Ich habe festgestellt, dass viele Frauen mir an die Brüste fassen oder ihr Gesicht in mein Dekolleté stecken, um mich anzustacheln. Ich war auch schon in Situationen, in denen Männer versucht haben, mich 'diskret' zu filmen, als ob ich kein Mensch wäre, der sie bemerken könnte. Kinder reagieren manchmal komisch, z. B. fragen sie mich, ob ich schwanger bin.

Allerdings erhält Jazmyne oft unaufgeforderte Nachrichten von Männern, die eine Vorliebe für das Stillen signalisieren. Die Frau empfindet dies als äußerst unangebracht. Trotz all der negativen Kommentare hat sich Jazmynes psychische Gesundheit seit den Eingriffen dramatisch verbessert.