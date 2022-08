PETA behauptet, dass der Tod eines SeaWorld-Orcas, der zwanzig Jahre lang in Gefangenschaft lebte, zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass er in einem winzigen Becken gehalten und von anderen Walen "gemobbt" wurde.

Letzten Donnerstag bestätigte SeaWorld San Diego, dass der 20-jährige Nakai, der in Gefangenschaft geboren wurde, trotz der besten Bemühungen der Pfleger an einer Infektion gestorben ist. Peta behauptet, ein Mitgrund am Tod des Tieres sei, dass er "zwanzig Jahre lang in einem winzigen Becken gehalten und von anderen Walen brutal schikaniert wurde".



Prominente Tierschutzorganisationen wie PETA haben behauptet, dass der Wal "jahrelang in einem winzigen Käfig gequält" wurde, und haben einen Clip veröffentlicht, der angeblich zeigt, wie Nakai angegriffen wird. In dem von PETA geteilten Clip wird behauptet, dass ein Besucher einen "gewalttätigen Angriff" zwischen Killerwalen im Park gefilmt hat, der "mit einer schweren Wunde bei mindestens einem der Tiere" endete. In dem brutalen Clip sind zwei riesige Orcas zu sehen, die im Becken kämpfen, während verängstigte Kinder und Erwachsene im Hintergrund plaudern.

Tracy Reiman, PETAs stellvertretende Geschäftsführerin, sagte: "Innerhalb von zwei Tagen ist ein Orca gestorben und ein anderer wurde von anderen frustrierten, eng eingesperrten Orcas angegriffen, wobei er eine schwere Verletzung davontrug - und kleine Kinder als Zeugen des Gemetzels."

SeaWorld behauptete nach dem angeblichen Kampf, die Wunden seinen nicht durch einen Biss zustande gekommen. Als Reaktion auf PETAs jüngste Behauptung erklärte ein Sprecher von SeaWorld gegenüber der Los Angeles Times, das Video sei irreführend und falsch interpretiert".

Nach seinem Tod teilte der Park in einer Erklärung mit: "Es wurde jeder Versuch unternommen, Nakais Leben zu retten. "Tierärzte und Gesundheitsspezialisten haben aktiv eine Infektion behandelt, aber aggressive therapeutische und diagnostische Bemühungen waren erfolglos.