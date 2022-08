Frau lernt Katze Poledance: Tier bekommt nicht genug

Leah Trice hat ihrer Hauskatze den Stangentanz beigebracht - und hat damit die TikTok-Nutzer schwer beeindruckt.

Eine Frau hat ihrer Hauskatze das Tanzen an der Stange beigebracht, und die User auf der Plattform TikTok sind von den Fähigkeiten der Katze begeistert. Das Tier hatte einige Tricks auf Lager, die nicht zu erwarten waren. In einem Clip sah man, wie Leah ihr Haustier an der Spitze der Stange festhielt, und mit ein wenig Ermutigung hielt sich die Katze mit ihren Armen und Beinen fest, bevor sie stilvoll nach unten glitt.

"Meine Katze ist wirklich eine Stripperin", sagte sie und streckte die Zunge heraus. Als Leah der Katze sagte, wo sie ihre Gliedmaßen ansetzen sollte, sagte sie: "Ich bringe ihr wirklich bei, wie man die Stange benutzt, sie hört zu und liebt es, zu lernen."

"Sie war glücklicher als ich, als sie es gelernt hat", kicherte Leah.



Die Kommentare unter der TikTok Video waren mehr als amüsant: "Sie hat die Aufgabe verstanden", oder "Du bist keine normale Katzenmama, du bist eine coole Katzenmama."