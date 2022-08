Mutter stirbt während Flug vor den Augen der Kinder

Die zweifache Mutter wollte von Hongkong nach England einreisen, doch während des Fluges verstarb die Frau völlig überraschend.

Die Tragödie spielte sich auf einem Flug nach Frankfurt, Deutschland, ab. Wenige Stunden nach dem Beginn des Fluges von Hongkong nach Frankfurt nicht mehr. An Bord konnte nur mehr der Tod der zweifachen Mutter festgestellt werden. Besonders tragisch: Ihr Ehemann und ihre beiden Kinder mussten alles mitansehen.



"Das alles geschah vor den Augen ihrer Kinder", heißt es auf einer GoFundMe-Seite, die von ihrer Freundin Jayne Jeje eingerichtet wurde. Nach der Landung in Frankfurt am Main blieb Helens Leiche dort, während Ehemann Simon und die beiden kleinen Kinder Nathan und Emma nach Großbritannien weiterfliegen mussten.



Die Spendensammlerin fährt fort: "Es ist unnötig zu erwähnen, dass sie am Boden zerstört sind. Dieser Verlust ist unvorstellbar. Helen wurde von ihrer Freundin Jayne als "einzigartig, ein Juwel" und "der Puls ihrer Gemeinde in Tung Chung" beschrieben, wo sie ein frühes Mitglied einer engmaschigen Selbsthilfegruppe für Mütter war. Der Flug ins Vereinigte Königreich sollte es Helen ermöglichen, ihre Familie zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wiederzusehen.



Mit der GoFundMe-Seite sollen nun die Hinterbliebenen entlastet werden und Geld für das Begräbnis gesammelt werden.