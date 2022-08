Dua Lipa wurde letzte Woche zur Ehrenbotschafterin des Kosovo ernannt, um ihre humanitären Bemühungen für das europäische Land zu würdigen.

Die Sängerin teilte die Nachricht auf Instagram mit und postete eine Reihe von Fotos mit der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani. Lipa ist zwar in England geboren und aufgewachsen, aber ihre Eltern stammen beide aus Pristina, der Hauptstadt des heutigen Kosovo.

"Es ist eine Ehre und ein Privileg, mein Land in der ganzen Welt vertreten zu dürfen und meine Arbeit und meine Bemühungen weltweit fortzusetzen, damit wir unsere Spuren hinterlassen und etwas bewirken", schrieb Lipa.

In einem Brief von Osmani an Lipa, der von Lipa auf Instagram gepostet wurde, bezeichnete der Präsident sie als "ein Vorbild für viele Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt, da sie eine aufrichtige und gewissenhafte Aktivistin ist".