Treue-Test: Model schnüffelt an Unterwäsche ihres Mannes

Die guatemaltekische Influencerin, Kimberly Flores (33), gab nun öffentlich zu, dass sie an den Unterhosen ihres Mannes riecht, um zu kontrollieren, ob er treu ist.

Kimberly Flores, die 2,2 Millionen Follower auf Instagram hat, gab in der Reality-TV-Show "Rica, Famosa, Latina" (übersetzt: "Reich, Berühmt, Lateinamerikanisch"), ihre Methoden bekannt, mit denen sie ihren Mann, den mexikanischen Musiker Edwin Luna (35), auf Fremdgehen kontrolliert.

Sie rieche an seiner Unterhose, überprüfe seine Kreditkartenabrechnungen, kontrolliert Anrufe und sieht sich die "Gefällt mir"-Angaben ihres Freundes in den sozialen Netzwerken an. Dieser nahm es mit Humor und teilte ein Video der Aussagen auf Instagram, wo er anfügte: "Und trotzdem, und trotzdem sagt sie, sie sei nicht toxisch."