'Keine schwarzen Spieler': US-Zeitung tritt bei Argentinien Artikel in Fettnäpfchen

Die Washington Post sah sich gezwungen, einen Artikel zu korrigieren, in dem das Fehlen schwarzer Spieler in der argentinischen Fußballnationalmannschaft beklagt wurde - obwohl der Anteil der schwarzen Bevölkerung in dem südamerikanischen Land weniger als 1 % beträgt.

"Warum hat Argentinien nicht mehr schwarze Spieler in der Weltmeisterschaft?" lautete die Überschrift des Artikels. Edwards, außerordentliche Professorin für lateinamerikanische Geschichte an der Universität von Texas in El Paso, schrieb, dass das Fehlen schwarzer Spieler in Argentiniens WM-Kader in "krassem Gegensatz" zu anderen südamerikanischen Fußballmächten wie Brasilien stehe. Sie schrieb, dass die "Vorstellung von Argentinien als weißer Nation" "unzutreffend" sei und dass die Versuche, es als solche darzustellen, Teil einer "längeren Geschichte der Auslöschung der Schwarzen im Herzen der Selbstdefinition des Landes" seien. "Sie glaubten, dass Argentinien seine schwarze Bevölkerung sowohl physisch als auch kulturell verdrängen müsse, um sich in die Reihen Deutschlands, Frankreichs und Englands einzureihen", schrieb sie. Die Washington Post gab jedoch später eine Korrektur heraus, in der sie feststellte, dass die tatsächliche Zahl "weit weniger" als 1 % betrug.