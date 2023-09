Die Szenerie begann, als das Schwein aus einem Transportanhänger flüchtete. Ohne Zögern machten sich die Metzger auf die Fersen des Tieres, und schon bald sah sich die gesamte Stadt inmitten dieser ungewöhnlichen Verfolgung.

Ein spektakuläres Ereignis sorgte am Montagmorgen in Wemding im Landkreis Donau-Ries für Aufsehen: Ein Schwein setzte die Stadt in Aufruhr und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit vier Metzgern.

Schwein lief davon

Die Szenerie begann, als das Schwein aus einem Transportanhänger flüchtete. Ohne Zögern machten sich die Metzger auf die Fersen des Tieres, und schon bald sah sich die gesamte Stadt inmitten dieser ungewöhnlichen Verfolgung.

Die Flucht des Schweins führte es sogar bis zur Feuerwehr und dann durch enge Gassen in den unteren Graben. Von dort aus nahm das Tier die Treppen zur Stadtmauer und landete schließlich nahe der Metzgerei Hagenberger. Nach einer etwa 30-minütigen Hatz gelang es den Metzgern schließlich, das Schwein in die Enge zu treiben, sodass es freiwillig auf den Anhänger zurückkehrte.

Metzger kennt kein Erbarmen

Trotz seines heldenhaften Fluchtversuchs war das Schicksal des Schweins besiegelt: Noch am selben Tag wurde es für den Schlachtprozess vorbereitet.