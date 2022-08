Kayne West verkündet Fake-Tod von Kardashian-Ex: Mega-Shitstorm

Kanye West ist unter Beschuss geraten, weil er eine gefälschte New York Times-Titelseite erstellt hat, auf der Pete Davidsons "Tod" verkündet wird, nur zwei Tage nach der Trennung von Kim Kardashian.

Dieser Scherz ging nach hinten los. Auf seiner Instagram-Page postete Rap-Star Kayne West ein Foto, welches wie ein originales Cover der New York Times aussieht. Darauf ist die angebliche Verkündung des Todes von Pete "Skete" Davidson zu sehen, seines Zeichens Ex-Lover von Kim Kardashian.

© KayneWest/Instagram ×

Die Zeitung hat das Datum von Montag und auch eine Tagline, die lautet: Kid Cudi wollte auf der Beerdigung spielen, hat aber Angst vor Flaschenwerfern'. Dies bezieht sich darauf, dass Kid Cudi, 38, sein Headline-Set bei Rolling Loud am 22. Juli abbrach, weil er mit Flaschen beworfen wurde. Er war in letzter Minute für Kanye eingesprungen, der dann aber später doch noch auftauchte und auftrat.

© Getty

Kanye war seit Mitte der 2010er-Jahre eng mit Cudi befreundet, aufgrund der Freundschaft von Cudi zu Pete Davidson soll es auch zwischen den beiden wieder gekracht haben. Während sich einige Fans über den Post amüsierten, insbesondere über die Anspielung auf Kid Cudi, riefen andere Kanye zur Vernunft auf.

© Getty ×

Sie schrieben in den Kommentaren: "Nimm das runter"oder 'Also wird JEDER, den @kimkardashian datet, so behandelt?'. Ein Fan schrieb: "

Pass auf die Energie auf, die du in das Universum steckst, Mann! Nicht cool Mann, du bist besser als das!"

© KayneWest/Instagram ×

'Du bist peinlich! Hör auf mit dem Unsinn und konzentriere dich auf dein Handwerk und deine Kinder! Der Junge ist 28! Wenn du jemanden trollen willst, dann trolle dich selbst dafür, dass du dieses Plastik geheiratet hast und dich in diesen Hexenzirkel von Familie eingemischt hast," so das lange Statement eines Fans.

Kim und Pete trennten sich am Wochenende nach neunmonatiger Romanze. Ex-Mann Kayne West konnte sich einen Seitenhieb anscheinend nicht verkneifen.