Kim Kardashian

Kimberly Noel Kardashian wurde am 21. Oktober 1980 in Los Angeles, CA geboren und ist eine US-amerikanische Unternehmerin, Influencerin und Reality-Starlet.

Kardashians Familie väterlicherseits ist armenischen Ursprungs, doch bereits ihr Großvater wurde schon in den USA geboren. Ihre Mutter Kris Jenner hat englische, schottische, irische, deutsche und niederländische Wurzeln.

Karriere

Bekanntheit erlangte Kardashian erstmals durch ihre Freundschaft mit der Hotelerbin Paris Hilton. Weiters trieb ein 2007 durch die Vivid Entertainment Group privates Video, das Kardashian intim mit dem Sänger Ray J zeigte. Der darauffolgende Prozess wurde gegen eine Zahlung von fünf Millionen US-Dollar des Unternehmens an Kardashian eingestellt.

Ebenfalls im Herbst 2007 lief die Reality-Soap "Keeping Up with the Kardashians" an. Darin zu sehen Mama Kris Jenner und ehemaliger Partner Bruce, jetzt Caitlyn Jenner, die Schwestern Khloé und Kourtney sowie Kims Halbschwestern Kendall und Kylie Jenner.

Unternehmen und Vermögen

Unternehmerisch verwirklichte sich Kardashian über ihre Modeboutique-Kette „D-A-S-H“ sowie eine App/ ein Handyspiel. Auch betreibt sie die Kosmetikfirma KKW. 2021 schätzte das Forbes-Magazin Kardashians Vermögen auf etwa eine Milliarde US-Dollar ein.

Privatleben

Kardashian lebt mit ihren gemeinsamen Kindern von Kanye West North (*2013), Saint (*2015) und den von einer Leihmutter ausgetragenen Chicago (*2018) und Psalm (*2019) in Los Angeles, im Stadtteil Bel Air. West und Kardashian waren von Mai 2014 bis März 2022 verheiratet, sie war überdies von 2000 bis 2004 mit dem Musikproduzent Damon Thomas verheiratet, von 2007 bis 2010 mit dem Footballspieler Reggie Bush liiert und 2011 72 Tage erneut mit dem Basketballspieler Kris Humphries verheiratet. Von November 2021 bis August 2022 war sie in einer Beziehung mit Schauspieler und Comedian Pete Davidson.