Mutiger Zeuge rettete Unfallopfer aus brennendem Auto

Ein missglücktes Überholmanöver führte auf der Brixentalstraße zum Unfalldrama, bei dem auch zwei Kinder involviert waren. Held des Tages bzw. der Nacht war Florian P. aus München, der eine Tirolerin vor dem Feuertod rettete.

Tirol. Zu dem heftigen Unfall war es in Westendorf gekommen, als 44-jähriger Österreicher ausgerechnet in einer unübersichtlichen Kurve mit seinem Honda Civic an einem seiner Meinung nach zu langsam vor ihm fahrenden Citroen-Kombi einer Rumänin (36), die mit ihrer Tochter (10) und dem 3-jährigen Sohn unterwegs war, vorbeirauschen wollte.

Die Folge: Der Überholende kollidierte mit dem VW-Polo-Kleinwagen einer 28-jährigen Tiroler, der in unmittelbarer Folge gegen den Pkw der Rumänin schleuderte und dann in Flammen aufging. Zum Glück reagierte ein nachkommender unbeteiligter Fahrzeuglenker, Florian P. (28) aus München, geistesgegenwärtig - er bremste sich ein, stieg aus und eilte zu den Unfallfahrzeugen, wobei er die verletzte Österreicherin aus dem Flammen-Wrack rettete. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr konnte schließlich den Brand am Fahrzeug erfolgreich ein Ende setzen. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.



© Zoom Tirol Handelte blitzschnell: Florian P. aus München ×

Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Westendorf mit vier Einsatzfahrzeugen und 33 Einsatzkräften, die Rettung mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften, zwei Polizeistreifen, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen. Die Brixentalstraße war bis 22:30 Uhr für den restlichen Fahrzeugverkehr unpassierbar. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.