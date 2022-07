Influencerin strippt vor Villa: Überwachungskamera entlarvt sie

Eine australische Influencerin strippte und posierte vor einer 2 Millionen Euro Villa. Was die junge Dame aber nicht bedachte, das komplette Grundstück war von Überwachungskameras umgeben.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Nick McDonald, dem Besitzer der 2,2 Millionen Pfund teuren Villa am beliebten Palm Beach-Strip der Gold Coast, so etwas passiert. Immer wieder posieren Influencer vor dem Eingang seiner Villa, um Fotos für die Social-Media-Kanäle zu schießen. Obwohl er sich daran gewöhnt hat, wurde Nick von dem angehenden Social-Media-Star Holly Cheesman überrascht, als diese vor seinem Anwesen zu strippen begann.

Der Hausbesitzer teilte Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen Holly zu sehen ist, wie sie ihrem Freund ihr Handy überreicht und dann ihre Hose herunterzieht.

Im Gespräch mit realestate.com.au sagte Nick: "Ich komme oft nach Hause und da sind Leute in der Einfahrt, die Fotos machen, und sie werden immer super-verlegen, aber dieser war wahrscheinlich der dreisteste von allen. "Ich hielt an und sie lächelten mich an und sagten: 'Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich hier ein paar Fotos mache, oder?' und machten weiter." Holly teilte das Foto später auf ihrer Instagram-Seite mit der Bildunterschrift: "Sie gehen nie wirklich weg, mangelnde Selbstkontrolle."

Der Besitzer sieht die häufige Auswahl seines Hauses als Fotomotiv, aber auch als Kompliment. "Ich denke, wenn man ein Haus als Ort für Fotoshootings entwirft, versucht man, diese unterschiedliche Ästhetik im gesamten Raum zu schaffen", erklärte er. "Und so sind wir auch an die Gestaltung dieses Projekts herangegangen, sodass es aus der Perspektive seiner visuellen Attraktivität gut geeignet ist."