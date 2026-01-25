Kitzbühel: Das ultimative Party-Ranking

Fünf Tage lang war Kitzbühel der Hotspot für Reich und Schön. Abseits der Piste ging es mindestens so heiß zu wie auf der Streif. oe24 präsentiert die Highlights.

Schon am Mittwoch startete der Party-Marathon in der Gamsstadt. oe24 war bei (fast) allen Events vor Ort und konnte sich einen Eindruck über Stimmung, Promi-Faktor und Andrang machen. Hier ist das ultimative Ranking der Litz-Partys:

Platz 1: Kitz Race Night

Bernie Ecclestone mit Familie © Fuhrich

Die "KitzRaceNight" in Harti Weirathers WWP-Zelt im Zielraum ist einmal mehr das Maß aller Dinge. Top-Stars wie Jürgen Klopp, Zlatan Ibrahimovic, Bernie Ecclestone Felix Neureuther & Co. sorgten für den nötigen Glamour-Faktor. Superstar Rita Ora heizte den Gästen mit ihrer Live-Show ordentlich ein. Einziger Wermutstropfen: Das Ticket für die hochkarätige Party schlägt sich mit 2.400 Euro zu Buche.

Platz 2: Weißwurstparty

Verona Pooth, Arnold Schwarzenegger mit Sohn Christopher und Ralf Möller © APA

Seit 33. Jahren gehört die Weißwurstparty beim Stanglwirt zu den Fixpunkten am Kitz-Wochenende. Was mit einem kleinen Stammtisch für acht Leute begann, lockt heute 2.800 Fans zur Trachten-Party. Die Weißwurstparty gehört neben der "KitzRaceNight" zu den absoluten Highlights und ist, was die Promi-Dichte angeht, vielleicht sogar das begehrteste Event der Woche.

Platz 3: Rosis Schnitzelparty

Rosi Schipflinger und Playmates. © Nathalie Martens

Von Glamour wenig Spur, dafür umso mehr Stimmung: Bei Rosi's Schnitzelparty in der Sonnbergstube wurde Schnaps getrunken, auf den Tischen getanzt und viel getratscht. TV-Star Elton, Larissa Marolt, Giulia Siegel, Nik P. und Simone Lugner ließen es hier krachen. Letztere kam als Vegetarierin nicht ganz auf ihre Kosten, wurde jedoch von Marcus von Anhalt angeknabbert. Definitiv die spaßigste Party des Hahnenkammwochenendes.

Platz 4: Kitz Legends Night

© Fuhrich

Die Kitz Legends Night im Grand Tirolia wartete mit einem Top-Programm und großen Namen wie Franz Klammer und Bode Miller auf, der nach zehn Jahren sein Comeback als Kitz-Legende feierte und sich über den Award freute. Melissa Naschenweng besang die Bergbauernbuam und kam auch bei den Skifahrern nicht mehr aus dem Schwärmen raus.

Platz 5: A1 Kitz Night

Auch Ulrike Kriegler und Lizz Görgl mischten sich unter die Gäste der A1 Kitz Night. © Roman Fuhrich

Bei der A1 Kitz Night in Rosi's Sonnbergstuben traf sich die Wirtschaftselite gemeinsam mit Sportgrößen zum Netzwerken. bei kulinarischen Schmankerln trafen sich Promis wie Lizz Görgl, Benni Raich, Unternehmerin Elisabeth Gürtler und Alexandra Meissnitzer zu einer Partynacht der Spitzenklasse. Thomas Arnoldner fungierte wieder als Gastgeber.

Platz 6: Hummerparty

Johannes Mitterer mit Helena Seger und Zlatan Ibrahimovic © Hotel Kitzhof

Die Hummerparty im Hotel Kitzhof für rund 350 handverlesene Gäste ist vom Stimmungs-Faktor her fast unschlagbar. Statt gesetztem Dinner setzt Hotel-Direktor Johannes Mitterer auf "Flying Hummer" und DJ-Set. Seit vielen Jahren der gelungene Abschluss für das Hahnenkamm-Wochenende. Länger bleiben lohnt sich hier - zu später Stunde schaute auch noch Zlatan Ibrajhimovic vorbei...

Platz 7: The Chalet

Nadine Mirada präsentierte sich wahnsinnig sexy. © Agency People Image (c) Eric Tran-quan

Es war ein frostiger Einstand der "Sports Illustrated"-Party "The Chalet" auf der Sonnbühel. Für 800 Euro pro Ticket durften sich die Gäste im Outdoor-Bereich (!!) der Berghütte aufhalten und dort - sofern die Finger noch nicht eingefroren waren - an Speis und Trank laben. Fazit: Promis wie Model Nadine Mirada froren am Berg. Hier ist für das nächste Jahr noch viel Luft nach oben.

Wer im nächsten Jahr beim Party-Marathon dabei sein möchte, sollte sich schon jetzt den 20. - 24. Jänner 2027 rot im Kalender eintragen!