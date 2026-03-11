Diese 4 Beziehungsmuster verraten, wie stabil Ihre Partnerschaft ist

Eine neue Analyse mit über 1.000 Teilnehmenden zeigt: Bestimmte Beziehungsmuster geben überraschend klar Aufschluss darüber, ob Paare glücklich sind – oder sich langsam voneinander entfernen.

Warum fühlen sich manche Beziehungen leicht und erfüllend an, während andere eher wie ein Projekt wirken, das man irgendwie weiterführt? Eine neue Analyse der Dating-Plattform Gleichklang mit über 1.000 Teilnehmenden zeigt jetzt: Dahinter stecken oft vier typische Beziehungsmuster. Zwei davon führen besonders häufig zu glücklichen Partnerschaften - zwei andere dagegen eher zu Frust und emotionaler Distanz.

© Getty Images

Die Untersuchung unter Leitung des Psychologen und Dating-Coaches Dr. Guido F. Gebauer analysierte Antworten von 1.055 Menschen im Alter von 19 bis 97 Jahren, die einen Test zu verschiedenen Beziehungsorientierungen ausgefüllt hatten. Das Ergebnis: Beziehungen folgen oft bestimmten psychologischen Dynamiken und genau diese entscheiden darüber, wie zufrieden Paare wirklich sind.

1. Die engagierte Beziehung: Hier investieren beide

Das häufigste Muster - rund 41 Prozent der Befragten - beschreibt Beziehungen, in denen beide Partner:innen aktiv an der Partnerschaft arbeiten. Hier spielen Engagement, Verlässlichkeit und gemeinsame Verantwortung eine große Rolle. Die Beziehung wird bewusst gestaltet, Konflikte werden angesprochen und gemeinsame Ziele sind wichtig. Das Ergebnis überrascht wenig: Menschen in diesem Beziehungstyp berichten von besonders hoher Zufriedenheit, sowohl emotional als auch körperlich.

2. Die freiheitsorientierte Beziehung: Nähe ohne Einengung

In diesem Muster steht persönliche Autonomie stärker im Mittelpunkt. Partner:innen wünschen sich Freiraum und Individualität, ohne dabei auf emotionale Nähe zu verzichten. Die Beziehung funktioniert hier weniger über klassische Rollenbilder, sondern über Vertrauen und gegenseitigen Respekt. Auch hier zeigen die Daten: Wenn beide Partner:innen ähnliche Vorstellungen von Freiheit und Nähe haben, kann diese Dynamik genauso erfüllend sein wie eine klassische, stark engagierte Partnerschaft.

3. Die resignative Beziehung: Wenn alles nur noch weiterläuft

Ganz anders sieht es beim resignativen Muster aus. Hier fehlt es an Initiative, Leidenschaft und gemeinsamer Entwicklung. Beziehungen laufen weiter – oft aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit. Viele Betroffene beschreiben ihre Partnerschaft eher als emotionalen Stillstand. Entsprechend niedrig sind auch die Zufriedenheitswerte.

4. Die Pflichtbeziehung: Zusammen aus Verantwortung

Das vierte Muster ist besonders belastend. Beziehungen werden hier vor allem aus Pflichtgefühl aufrechterhalten - etwa wegen Familie, Verantwortung oder äußeren Erwartungen. Emotionale Nähe oder Freude an der Partnerschaft stehen nicht im Mittelpunkt. Stattdessen berichten viele Betroffene von Stress, Druck und emotionaler Erschöpfung. Die Studie zeigt: In diesem Muster ist sowohl die Beziehungs- als auch die sexuelle Zufriedenheit am niedrigsten. Was wirklich über Beziehungsglück entscheidet

Was glückliche Paare anders machen

Die wichtigste Erkenntnis der Untersuchung: Glückliche Beziehungen entstehen nicht zufällig. Sie entstehen dort, wo Partner:innen entweder bewusst an ihrer Beziehung arbeiten oder ein gemeinsames Verständnis davon haben, wie Nähe und Freiheit in ihrer Partnerschaft aussehen sollen. Problematisch wird es dagegen, wenn Beziehungen nur noch aus Gewohnheit oder Pflichtgefühl weitergeführt werden.

© Getty Images

Es lohnt sich also regelmäßig über die eigene Beziehung zu reflektieren. Wenn sich eine Partnerschaft eher nach Resignation oder Pflicht anfühlt, kann es helfen, wieder bewusst Zeit miteinander zu verbringen oder neue gemeinsame Erfahrungen zu schaffen. Denn manchmal reicht schon ein kleiner Perspektivwechsel, um aus einer festgefahrenen Dynamik wieder eine lebendige Beziehung zu machen.