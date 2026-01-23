Parship-Studie verrät: Jeder dritte Österreicher ist Single!

Winterzeit ist Kuschelzeit und viele sehnen sich jetzt nach einem Partner an ihrer Seite. Doch die Realität sieht anders aus: Fast jeder dritte Österreicher zwischen 18 und 75 Jahren lebt aktuell ohne feste Beziehung. Das bedeutet: Rund 2,1 Millionen Menschen in Österreich sind Single.

Eine aktuelle Studie der Online-Datingplattform Parship gibt einen spannenden Einblick in das Liebesleben der Österreicher. Das Ergebnis: Rund 31 % der Österreicher sind derzeit Single, besonders hoch ist der Anteil unter jungen Erwachsenen sowie der älteren Generation. Überraschend dabei: Trotz des Trends zu „Situationships“ und unverbindlichen Beziehungsmodellen sehnen sich gerade die jüngeren Generationen wieder verstärkt nach einer festen Beziehung.

Frauen genießen das Single-Leben mehr als Männer

Der Anteil an Singles ist besonders hoch in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen, wo fast die Hälfte (44%) ohne feste Beziehung lebt. Interessanterweise wächst in dieser Generation der Wunsch nach einer festen Partnerschaft. 68 Prozent der Singles zwischen 18 und 39 Jahren sehnen sich nach einer stabilen und verbindlichen Beziehung. Doch es gibt ein Ungleichgewicht: Während 68 Prozent der Single-Männer eine langfristige Partnerschaft suchen, sind es bei den Frauen nur 44 Prozent.

© Getty Images

20 Prozent der Single-Frauen geben sogar an, momentan gar kein Interesse an einer festen Beziehung zu haben. Frauen genießen ihre Unabhängigkeit und haben das Gefühl, dass sie die Zeit als Single aktiv nutzen können, um ihre sozialen Kontakte zu pflegen und persönliche Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.

Online-Dating: Die Zukunft der Partnersuche

Die Studie hat auch ergeben, dass immer mehr Singles auf digitale Plattformen setzen, um ihre große Liebe zu finden. Besonders unter den Jüngeren (unter 30) sind Dating-Apps und Online-Partneragenturen das bevorzugte Mittel zur Partnersuche: 41 Prozent dieser Altersgruppe erwarten sich von der Nutzung solcher Plattformen die größten Chancen, die Liebe ihres Lebens zu finden.

© Getty Images

Doch auch persönliche Begegnungen sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Partnersuche. Knapp 29 Prozent der Singles erhoffen sich bei gemeinsamen Ausflügen oder Treffen mit Freunden und Bekannten die Chance, den Traumpartner zu finden.

Viele Singles leben schon jahrelang ohne Beziehung

Die Zahl der Singles, die seit Jahren ohne feste Partnerschaft leben, wächst. Fast die Hälfte der Alleinstehenden ist bereits länger als drei Jahre ohne Partner, besonders häufig betroffen: Frauen und Menschen über 40. Interessanterweise haben 16 Prozent noch nie in einer festen Partnerschaft gelebt. Besonders hoch ist dieser Anteil bei den 18- bis 39-Jährigen, wo 29 Prozent noch nie eine feste Beziehung geführt haben.

Doch was ist der Grund? Laut Parship-Psychologin Caroline Erb haben vor allem junge Erwachsene mit den Auswirkungen von Krisen und finanziellen Sorgen zu kämpfen und verlieren deshalb die Zuversicht auf die große Liebe.

Wien ist die Single-Hauptstadt

Die Parship-Studie zeigt auch, wo sich die meisten Singles aufhalten: In der Hauptstadt Wien lebt mit 44 Prozent fast jeder zweite Österreicher ohne Partner. Auch Kärnten (39%) und Tirol (36%) verzeichnen hohe Zahlen. Am wenigsten Singles gibt es dagegen in Oberösterreich (21%).