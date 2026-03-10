Haare ab! Margot Robbie überrascht bei Chanel mit völlig neuem Look

Wenn das Haus Chanel ruft, kommt die A-Prominenz. Gestern Abend zeigte sich die Front Row bei der Präsentation von Matthieu Blazys zweiter Prêt-à-porter-Kollektion in absoluter Bestform. Doch alle Augen waren auf eine gerichtet: Margot Robbie, die in einem völlig neuen Look alle Blicke auf sich zog.

Die Chanel-Show ist in jeder Saison das absolute Highlight des Fashionmonats. Gestern Abend war es wieder so weit: Designer Matthieu Blazy präsentierte seine Herbstkollektion 2026 und verwandelte den prächtigen Grand Palais in eine schicke „Baustelle“ inklusive riesiger bunter Kräne. Unter dem Motto „Works in Progress“ feierte die Fashion-Crowd die neuesten Entwürfe, doch der wahre Hingucker saß in der ersten Reihe!

Margot Robbie wagt radikale Typveränderung

Margot Robbie führte die A-Prominenz an und sorgte sofort für ein heftiges Blitzlichtgewitter. Der Grund? Ihr ikonischer Look ist Geschichte! Der „Wuthering Heights“-Star präsentierte einen ultra-coolen, frischen Bob und verabschiedete sich damit von ihren langen, blonden Locken. Doch nicht nur ihre neue Frisur überraschte, auch ihr Outfit sorgte für Getuschel.

Statt auf opulente Roben zu setzen, erschien die 35-Jährige in einem unerwartet lässigen Look aus der aktuellen Couture-Kollektion: Ein durchsichtiges Tanktop über einem zarten Spitzen-Bralette, gepaart mit halbtransparenten Jeans. Ein Tweed-Pullover und eine khakifarbene Chanel 25-Tasche machten den "Effortless Chic" komplett.

Fans sind gespaltener Meinung

Während ihrer jüngsten „Wuthering Heights“-Pressetour hatte die Schauspielerin noch ein glamouröses Highlight nach dem anderen abgeliefert. Ihr lässiger Look sorgte bei ihren Fans allerdings eher für Enttäuschung. „Warum trägt Margot Robbie ein Seidentop und Jeans?“, wunderte sich ein User in den sozialen Medien. Ein anderer schrieb enttäuscht: „Ich bin etwas überrascht, dass sie Margot so schlicht gekleidet haben, wenn man ihre gesamte Tour bedenkt.“

Mega-Stars in der Front Row

Während Margot auf „Relaxed Fit“ machte, setzten ihre Star-Kolleginnen auf den puren Glamour-Faktor. Lily-Rose Depp raubte uns in ihrem Animal-Print-Ensemble den Atem und Blackpink-Star Jennie verdrehte uns im komplett transparenten Netz-Anzug den Kopf, die perfekte Mischung aus sexy und elegant! Auch Kylie Minogue versprühte in einem cremefarbenen Seiden-Spitzen-Ensemble pure Eleganz. Auch Mega-Stars wie Oprah, Teyana Taylor und Olivia Dean ließen sich das Event nicht entgehen.

Die absoluten Highlights der Runway-Show

Doch nicht nur die Stars lieferten Gesprächsstoff, auch die Location war ein echtes Meisterwerk. Matthieu Blazy verwandelte den Grand Palais in eine ultrachicke Baustelle, komplett mit riesigen, bunten Kränen. Das Motto? „Works in Progress“.

Auf dem Laufsteg feierte Blazy eine modische Metamorphose, oder wie Coco Chanel es einst ausdrückte: „Von der Raupe zum Schmetterling“. Seine Vision für den Herbst/Winter 2026/2027 ist geprägt von Freude, Tragbarkeit und aufregenden Kontrasten.

Drop Waist: Die Taille wandert nach unten! Diese Silhouette feiert ein ikonisches Comeback.

Material-Mix: Hauchzarter Chiffon trifft auf festen Tweed. Wir lieben diesen Kontrast!

Der Rock im Fokus: Säume sind die neuen Stars! Schwingende Fransen, akzentuierte Kellerfalten, zarte Spitze und verzierte Volants dominieren die Chanel-Röcke der neuen Saison.

Drama ohne Prahlerei: Von plissierten roten Sackkleidern bis hin zu einem Mantel, der über und über mit Kaviarperlen und silberner Konstellationsverzierung bestickt war

Matthieu Blazy beweist mit dieser Show einmal mehr: Er versteht es, das historische Erbe von Chanel zu ehren und das Traditionshaus gleichzeitig mit einem frischen, modernen (und manchmal auch herrlich unerwarteten) Wind in die Zukunft zu führen.