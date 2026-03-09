Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Monstertruck
© GettyImages umdash9

Bei Show-Event

52-Jähriger von Monstertruck erfasst: schwer verletzt

09.03.26, 10:03
Bei dem schweren Unfall erlitt der 52-jährige Österreicher schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

. Zu den dramatischen Szenen kam es am Sonntag bei einem Show-Event in Wiener Neustadt.

Ein 52-jähriges Crewmitglied wurde von einem Monstertruck erfasst. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Mann den Zurrgurt eines Hindernisses befestigen wollen und war dabei vom 28-jährigen Lenker des zurückschiebenden Fahrzeuges übersehen worden. Der Mitarbeiter wurde vom Hinterreifen des Trucks überrollt, die Rettung transportierte den Schwerverletzten in das Uniklinikum Wiener Neustadt.

