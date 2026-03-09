52-Jähriger von Monstertruck erfasst: schwer verletzt

Bei dem schweren Unfall erlitt der 52-jährige Österreicher schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
NÖ. Zu den dramatischen Szenen kam es am Sonntag bei einem Show-Event in Wiener Neustadt.
Ein 52-jähriges Crewmitglied wurde von einem Monstertruck erfasst. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Mann den Zurrgurt eines Hindernisses befestigen wollen und war dabei vom 28-jährigen Lenker des zurückschiebenden Fahrzeuges übersehen worden. Der Mitarbeiter wurde vom Hinterreifen des Trucks überrollt, die Rettung transportierte den Schwerverletzten in das Uniklinikum Wiener Neustadt.