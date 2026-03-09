Regionale Schmankerl und Food-Trends auf der Kulinar Tulln

Die Kulinar Tulln lockt im März wieder tausende Genießer nach Niederösterreich. Von 19. bis 22. März präsentieren 175 Aussteller neue Trends rund um Küche, Kochen und Kulinarik. Street Food, regionale Spezialitäten und Kochshows sorgen für ein dichtes Programm.

Der Duft von Gewürzen, Gegrilltem und süßen Spezialitäten wird bald durch die Hallen in Tulln ziehen. Von 19. bis 22. März 2026 verwandelt die Kulinar Tulln das Messegelände in einen Treffpunkt für Genießer, Hobbyköche und Foodies.175 Aussteller präsentieren neue Trends rund um Küche, Kochen und Kulinarik. Spitzenkoch Toni Mörwald sorgt mit Kochshows zusätzlich für Publikumsmagneten.

Die Messe läuft parallel zur pool + garden Tulln, die mit mehr als 240 Ausstellern das Thema "Wohnen im Garten" in den Mittelpunkt stellt. Während draußen Pools, Whirlpools und Gartenideen im Fokus stehen, dreht sich drinnen alles um Geschmack, Zutaten und moderne Küchentechnik.

Street Food aus aller Welt

Besucher können auf der Kulinar Tulln internationale Food-Trends, Getränke und neue Produkte entdecken. Besonders beliebt ist die Street-Food-Area. Hier führt eine kulinarische Reise rund um die Welt. Indische Küche von Jasjeet Singh trifft auf arabische Spezialitäten von Tasty Orient. Nemo Fish & Chips bringt britisches Flair nach Tulln, während El Jefe mexikanische Gerichte serviert. Bison Burger, Pasta, Grillgerichte und süße Schokofrüchte ergänzen das Angebot.

Neue Küchenhelfer im Rampenlicht

Auch regionale Produkte stehen im Fokus. Die Initiative "So schmeckt Niederösterreich" präsentiert Spezialitäten aus dem Bundesland. Insgesamt 19 Partnerbetriebe zeigen in Halle 1 ihre Schmankerl und laden Besucher zum Probieren ein.

Auch moderne Küchenhelfer spielen eine wichtige Rolle. Auf der Kulinar Tulln rückt auch der neue Thermomix TM7 mit neuen Funktionen und modernem Design ins Rampenlicht. Profi-Küchenmaschinen von Bosch Cookit und Küchenhelfer von Oskar runden das Angebot ab.