Comeback: Wiener Wahnsinn wird jetzt zur ›Eierspeis47‹

© Facebook

Neues Projekt

06.03.26, 06:30
Heute: Start für neues Live-Projekt nach Soberl-Tod im Wr. Schutzhaus. Wiener Wahnsinn rocken jetzt als ›Eierspeis47‹ und das auf Englisch! 

„Wir sind zurück – mit Leidenschaft und vollem Herz!“ Wiener Wahnsinn starten nach dem Tod von Sänger Martin „Soberl“ Sobotka († 51) nun wieder neu durch. Am 30. April feiert man das große Comeback beim Maibaumfest in Aspern. Als Warm-up legen Christian „Chris“ Bräuer, Christian „Chrisu“ Kisling, Leo Luca „Romeo“ Bei und Martin „Sheriff“ Neuhold jetzt sogar mit einem ganz neuen Projekt los, bei dem die Wahnsinns-Stars ihr Publikum einladen „uns ein bisserl neu zu erleben: Persönlich, ohne großes Brimborium, mit ehrlicher Freude und unserem unverwechselbaren Wahnsinn.“

© Facebook/Wiener Wahnsinn

© Facebook

Am Freitag (6. März) hebt man im Wiener Schutzhaus Eierspeis47 aus der Taufe: „ein Wunschkonzert mit unseren liebsten Rocknummern der 80er & 90er“. Und das wird „auf Englisch“ über die Bühne gehen. Somit stehen statt den Austropop-Klassikern von Wolfgang Ambros STS oder Kurt Ostbahn nun Rockhadern wie „Don’t Stop Believing“ von Journey am Programm.

© Facebook

Die Premiere mit „Wiener Schmäh, Drive und der Überzeugung, dass jede Bühne zu klein ist“ steigt am 6. März im Wiener Schutzhaus. Die Zugaben von „Eierspeis47“ gibt’s am 16. März im Schweizerhaus und am 21. März auch die Schmiedhütte am Hauser Kaibling.

