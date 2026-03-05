DIESER "Harry Potter"-Star liebt mexikanischen Milliardär

Emma Watson sorgt mit neuen Bildern für Aufsehen. Die Schauspielerin wurde gemeinsam mit dem mexikanischen Unternehmer Gonzalo Hevia Baillères gesichtet – inklusive Kuss am Flughafen.

Emma Watson wurde am 4. März 2026 gemeinsam mit dem mexikanischen Unternehmer Gonzalo Hevia Baillères gesehen. Bilder, die das Magazin "People" veröffentlichte, zeigen die Schauspielerin und den Geschäftsmann küssend in einer Warteschlange am Flughafen.

Nach den Aufnahmen am Flughafen wurden beide auch bei einem gemeinsamen Dinner gesehen. Bereits Ende 2025 sollen Emma Watson und Gonzalo Hevia Baillères erstmals zusammen gesichtet worden sein, wie das Magazin "Quién" berichtete. Damals verbrachten sie Zeit in den französischen Alpen. Darüber hinaus wurden sie laut Berichten auch gemeinsam in Punta Mita gesehen. Dabei handelt es sich um eine Halbinsel etwa zehn Meilen nördlich von Puerto Vallarta an der mexikanischen Pazifikküste.

Emma Watson © Getty

Unternehmer aus reicher Familie

In Mexiko ist Gonzalo Hevia Baillères kein Unbekannter. Der Geschäftsmann stammt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie und gilt als Erbe eines Milliardenvermögens. Laut "Us Weekly" besuchte er das Schweizer Internat Le Rosey sowie die Ransom Everglades School in Miami. Danach setzte er seine Ausbildung in Mexiko am Colegio Vista Hermosa und Cumbres fort und schloss ein Studium der Wirtschaftswissenschaften ab.

© Getty Images

Karriere in der Tech-Branche

Berichten zufolge gründete Gonzalo Hevia Baillères im Jahr 2021 das KI-Unternehmen "Lok", das sich auf Mobilität und Logistik spezialisiert hat. Zudem soll er die Investmentfirma "HBeyond" führen, die Büros in New York, Miami und Mexiko-Stadt hat und sich auf transformative Technologien konzentriert.

In einem seltenen Interview sprach Emma Watson im Podcast "On Purpose" mit dem Autoren und ehemaligen hinduistischen Mönch Jay Shetty über ihre Vorstellungen von einer Beziehung. Dabei sagte sie:"Ich habe eine Liste mit Dingen geschrieben, um mir selbst klarzumachen, wonach ich wirklich suche und was ich wirklich will, und eines davon ist jemand, von dem ich lernen kann."