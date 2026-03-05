Alles zu oe24VIP
Capital Bra
Capital Bra

Baby-Glück!

Kult-Rapper Capital Bra wurde zum fünften Mal Papa

05.03.26, 21:19
Capital Bra hat erneut Nachwuchs bekommen. Der Rapper verkündete auf Instagram, dass seine Frau ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht hat. 

Capital Bra hat auf Instagram die Geburt seiner Tochter bekannt gegeben. Der Rapper teilte die Nachricht am Donnerstag mit seinen Fans und berichtete, dass seine Frau ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht hat. In seiner Instagram-Story richtete sich der Musiker direkt an seine Fans: "Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Die ganze Nacht im Krankenhaus – ich küsse euer Herz, meine Tochter ist auf der Welt. Dankeschön für die Glückwünsche, ich liebe euch. Und nur Gesundheit, sie ist gesund, sie ist fit. Die Nacht hat sich gelohnt!"

Wie der Rapper erklärte, stand er seiner Frau während der gesamten Geburt zur Seite und blieb im Krankenhaus bei ihr.

Capital Bra

Capital Bra

© Getty

Name des Babys

Den Namen seiner Tochter verriet der Musiker ebenfalls: Das Mädchen heißt Alina. Erst wenige Tage zuvor hatte Vladislav Balovatsky seinen Fans mitgeteilt, dass er erneut Nachwuchs erwartet. Neben der kleinen Alina haben der Rapper und seine Frau bereits vier weitere Kinder: die Söhne Elyas und Ilja sowie die Töchter Alisa und Aaliyah. Die genauen Geburtstage der Kinder hält das Paar aus der Öffentlichkeit heraus.

Trennung im Vorjahr

Kult-Rapper Capital Bra wurde zum fünften Mal Papa


Im vergangenen Jahr hatte der Rapper selbst über eine Trennung gesprochen. In einer Instagram-Story erklärte er damals: "Es geht eigentlich gar keinen etwas an, aber es ist so: Ich habe mich von meiner Frau getrennt." Trotz der Trennung betonte er damals auch: "Das ist die Mutter meiner Kinder. Egal, was passiert, ich liebe sie – dafür, dass sie mir meine gesunden Kinder geschenkt hat."

Über die Hintergründe der Trennung äußerte sich der Musiker nie öffentlich. Auch die Identität seiner Ehefrau hielt er stets geheim. Bekannt ist lediglich, dass sich die beiden seit ihrer Kindheit kannten und 2014 ein Paar wurden.

