CUBE Wien feiert Re-Opening mit Promis und Minigolf-Action

Das CUBE Wien eröffnete am Donnerstag, den 5. März 2026, offiziell seinen neuen Indoor Adventure Minigolf Platz. Der 4.000 m² große Bereich lockte auch zahlreiche VIPs in die Wiener Millennium City.

Nach dem erfolgreichen Soft-Opening im Oktober 2025 feierte das CUBE Wien nun mit einem spektakulären VIP-Event die Eröffnung seines neuen Indoor Adventure Minigolf Platzes. Der ehemalige Ocean Park Wien setzt damit einen weiteren Meilenstein auf seinem Weg zu einem der größten und modernsten Indoor-Entertainment-Center Europas.

Manuel und Kerstin Ortlechner © Alina Diesner

Die prominenten Gäste des Abends konnten sich auf ein besonderes Programm freuen. Professionelle Minigolf-Spieler wie Christian Gobetz, Präsident des Österreichischen Minigolfverbandes, Johanna Knotzer, Vizepräsidentin, Patrick Schleich, Nationalteamspieler A-Kader, und Sven Reichhard, BGC Wien Nationaltrainer, stellten sich für spannende Duelle zur Verfügung.

Prominente Gäste

Auf 4.000 m² genossen geladenen Gäste wie Model Kathi Steininger, Ex-Kicker Manuel Ortlechner mit seiner Kerstin, GNTM-Gewinnerin Lou-Anne Gleissenebner, GNTM-Teilnehmerin Katharina Van der Sandt sowie Sängerin Dorretta Carter einen Abend voller Spiel, Spannung und Entertainment.

Kathi Steininger und Lou Anne Gleissenebner © Alina Diesner

Kreativer Minigolf-Bereich

Der neue Minigolf-Bereich umfasst 12 kreativ gestaltete Bahnen im Dschungel-Design. Stimmungsvolle Hintergrundgeräusche sorgen für besondere Atmosphäre, während neu konzipierte Hindernisse die Bahnen abwechslungsreicher und anspruchsvoller machen. Damit erweitert das CUBE sein Angebot um ein attraktives, ganzjährig nutzbares Freizeiterlebnis für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen.