Ältester YouTube-Star Deutschlands: "Marmeladenoma" mit 94 Jahren überraschend verstorben

Mit über 80 Jahren begann Helga Sofie Josefa ihre Karriere im Internet als „Marmeladenoma“. Nun ist die Seniorin im Alter von 94 Jahren verstorben – ihre warmherzigen Livestreams werden vielen in Erinnerung bleiben.

Die "Marmeladenoma" startete ihre Internet-Karriere, als sie bereits weit über 80 Jahre alt war. In ihren Livestreams las Helga Sofie Josefa Märchen vor, erzählte Geschichten aus ihrer Kindheit und ging auf die Fragen ihrer Zuschauer ein. Unterstützt wurde sie von ihrem Enkel Janik (24), der die Technik übernahm.

Seit 2016 folgte die Seniorin einem festen Rhythmus: Fast jeden Samstag gegen 20:00 Uhr startete sie ihren Livestream parallel auf Twitch und YouTube. 2017 erlebte ihre Karriere einen deutlichen Aufschwung. 2019 erhielt sie für ihren Online-Auftritt die "Goldene Henne" in der Kategorie Online-Stars.

Zuletzt war sie noch am vergangenen Wochenende vor der Kamera zu sehen. In ihren Streams las sie unter anderem das Märchen "Der Bauer und der Teufel" von den Brüdern Grimm und die Ballade "Des Sängers Fluch" von Ludwig Uhland.

Todesmeldung und Reaktionen

Am Mittwoch, den 4. März, um 17:12 Uhr, sei Helga Sofie Josefa überraschend verstorben, teilten ihre Kanäle mit: "Wir waren an ihrer Seite und haben sie begleitet. Ihre liebevolle Art, Empathie und Menschenfreundlichkeit, und nicht zuletzt ihre Märchen, haben uns allen so viel gegeben!"

Weiter heißt es in dem Post: "Es war Marmeladenoma wichtig, dass wir am Samstag, den 7. März, ab 20:00 Uhr auf Twitch und YouTube livestreamen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir einen Rückblick auf Marmeladenomas Leben auf YouTube posten."

Vermächtnis und Familie

2023 veröffentlichte Marmeladenoma unter ihrem Pseudonym ihr Buch "Mein Leben ist (k)ein Märchen", in dem sie ihre Kindheitserinnerungen mit Märchen verband, die sie auf ihrem Lebensweg begleitet hatten. Helga hinterlässt vier Kinder, vier Enkel und sechs Urenkel.