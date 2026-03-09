Große Wohnmesse bringt neue Ideen für das Zuhause

Wer sein Zuhause neu gestalten will, findet in Wien eine Fülle an Inspiration. Die WOHNEN & INTERIEUR präsentiert Trends, nachhaltige Konzepte und hochwertige Designstücke.

Fünf Tage lang steht Wien ganz im Zeichen des Wohnens. Die Messe WOHNEN & INTERIEUR öffnet von 11. bis 15. März ihre Tore in der VIECON Messe Wien und verwandelt die Hallen in ein lebendiges Ideenlabor für Möbel, Design, Garten und modernes Wohnen.

Im Zentrum der Messe steht die Küche als sozialer Treffpunkt. An der interaktiven Cooking Station zeigt Koch Julian Kutos gemeinsam mit Gästen, wie Kulinarik und Wohnkultur zusammenfinden. Besucher schauen bei Kochshows zu, probieren neue Gerichte und tauschen sich aus. Ein paar Schritte weiter wartet bereits die Aperol Spritz Bar. Hier klingt der Messetag bei Gesprächen über neue Wohnideen aus.

© FRB Media / Emilia Schlögl

Nachhaltigkeit zum Mitmachen

Auch Nachhaltigkeit zieht sich sichtbar durch die Veranstaltung. Im Repair Café zeigen Experten, wie Haushaltsgeräte durch kreative Reparaturen ein zweites Leben bekommen. Unter dem Motto Kintsugi Pimping entstehen neue Lösungen für Waschmaschinen, Geschirrspüler und andere Geräte.

Designerin Ingrid Luttenberger alias Selfmaid führt zusätzlich Upcycling Workshops durch. Dabei arbeitet sie mit Materialien aus dem Möbelmuseum Wien und zeigt, wie aus bestehenden Ressourcen neue Designstücke entstehen.

Ideen für Renovieren und Sanieren

Mit dem Format 2GRAD2MINUTEN bekommt die Messe eine Bühne für Zukunftsideen. Unternehmen präsentieren ihre Konzepte für nachhaltiges Wohnen und stellen sich einer Jury. Entscheidend bleibt die Frage, wie Produkte zur CO2 Reduktion beitragen können.

Architekt Heinrich Schuller und das Team der Baurettungsgasse vermitteln zudem Wissen rund um Renovieren und Sanieren. Themen wie leistbares Wohnen und Energiewende rücken dabei ins Zentrum.

Handwerk live auf der Messe

Handwerk erhält ebenfalls eine große Bühne. In der Sondershow Gelebtes Handwerk arbeiten Wiener Tischler direkt vor Publikum und verwandeln Rohmaterialien in Möbelstücke. Präzision, Erfahrung und regionale Qualität zeigen hier ihre ganze Stärke.

Design, Kunst und neue Wohnträume

Abgerundet wird die Messe durch Premium Designmarken wie Bretz, Rolf Benz und Leo Schulmeister sowie durch Kunstunikate von Designerinnen und Künstlern wie Marco Mehn. Parallel liefert die Wiener Immobilien Messe Inspiration für den nächsten Schritt. Wer dort eine neue Wohnung entdeckt, findet nur wenige Meter weiter Möbel, Materialien und Ideen für die Einrichtung.

Mit der neuen Organisation durch die Austrian Exhibition Experts entwickelt sich die Traditionsmesse weiter. Die WOHNEN & INTERIEUR will mehr sein als eine Ausstellung. Sie wird zur Plattform für Design, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Wohnens.