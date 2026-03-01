Die USA und Israel hatten Samstagfrüh Angriffe auf den Iran begonnen. Heute warnte US-Präsident Donald Trump den Iran vor einer Eskalation und drohte mit Vergeltung.

Trump erklärte, die unter dem Namen "Operation Epic Fury" ("Epische Wut") laufende Offensive solle eine Sicherheitsbedrohung für die USA beenden und den Iranern die Chance geben, ihre Regierung zu stürzen.

Sonntag in der Früh bestätigten, dass das geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, tot ist. Wenige Stunden davor hatte US-Präsident Donald Trump den Tod Khameneis verkündet, der seit dem Jahr 1989 iranischer Machthaber gewesen war.

Trump droht Iran "mit einer noch nie da gewesenen Härte"

Das Mullah-Regime hatte angekündigt, "sehr hart zuzuschlagen". Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Qalibaf kündigte "verheerende Schläge" für die anhaltenden Angriffe auf die Islamische Republik an. Heute warnte US-Präsident Donald Trump den Iran vor einer Eskalation und drohte mit Vergeltung.

Trump schrieb via Truth Social: "Der Iran hat gerade erklärt, dass er heute sehr hart zuschlagen wird, härter als je zuvor." Er drohte: "Sie sollten das besser nicht tun, denn wenn sie es tun, werden wir sie mit einer nie dagewesenen Wucht treffen!"