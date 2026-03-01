Iranisches Propaganda-TV weint um Iran-Tyrann

Auch mehrere Angehörige sowie Chef von Revolutionsgarden und Verteidigungsminister tot

Washington/Teheran/Jerusalem. Das geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, ist tot. Dies bestätigten iranische Staatsmedien am Sonntag in der Früh.

Im iranischen Staatsfernsehen weint ein Moderator um den Ober-Mullah:

© X/@Shayan86

Wenige Stunden davor hatte US-Präsident Donald Trump den Tod Khameneis verkündet, der seit dem Jahr 1989 iranischer Machthaber gewesen war. Auch der Kommandant der Revolutionsgarden, Mohammed Pakpur, sowie Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh, sind nach Angaben der israelischen Streitkräfte durch US-israelische Angriffe ums Leben gekommen.

Das Regime rief nach dem Tod Khameneis eine 40-tägige Staatstrauer aus. Der Oberste Geistliche Führer sei "nach einem Angriff des zionistischen Regimes und der Vereinigten Staaten" zu einem "Märtyrer" geworden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Laut den Berichten starb Khamenei bereits am Samstag in der Früh. Auch mehrere Angehörige sollen mit ihm gestorben sein. Die Webseite Al-Arabiya berichtete unter Berufung auf die iranische Nachrichtenagentur Fars, eine Tochter Khameneis, ein Schwiegersohn, eine Schwiegertochter und ein Enkel seien ums Leben gekommen.

Revolutionsgarden wollen "abschreckende und beispielhafte Antwort" geben

Die einflussreichen Revolutionsgarden kündigten Rache für den Tod Khameneis an. "Die Mörder des Imams der Nation werden einer harten, entschiedenen und abschreckenden Strafe nicht entgehen", hieß es am Sonntag in einer von der libanesischen Hisbollah-Miliz verbreiteten Erklärung der Elitestreitmacht des Irans. Die Revolutionsgarden, die Streitkräfte der Islamischen Republik und die Basij-Milizen würden "inneren und äußeren Verschwörungen entschieden entgegentreten" und die Aggressoren "mit einer abschreckenden und beispielhaften Antwort bestrafen". Alle Teile der Gesellschaft sollten sich beteiligen und "Solidarität und nationale Einheit zu demonstrieren".

Führende Militärvertreter getötet

Revolutionsgarden-Kommandant Pakpur hatte seinen Posten erst im Vorjahr eingenommen, nachdem sein Vorgänger Hossein Salami im Juni 2025 bei israelischen Angriffen getötet worden war. Die Revolutionsgarden gelten als Irans Elitestreitmacht und sind deutlich mächtiger als die regulären Streitkräfte. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Truppe nicht nur militärisch stark aufgerüstet, sondern weitete auch ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss aus - unter anderem durch Beteiligungen an Hotelketten und Fluggesellschaften.

Auch der einflussreiche Funktionär Ali Shamkhani kam nach israelischen Militärangaben am Samstag ums Leben. Der frühere langjährige Verteidigungsminister und Präsidentschaftskandidat führte zuletzt den neu geschaffenen Verteidigungsrat. Er arbeitete auch als politischer Berater in einer Schlüsselfunktion für Khamenei.

Zwei iranische Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Schläge der USA und Israels einem Treffen Khameneis mit hochrangigen Beratern galten. Khamenei sei nämlich kurz vor den Angriffen mit Shamkhani und dem Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Ali Larijani, zusammengetroffen. Laut Israel wurden Khamenei, Shamkhani und Pakpur getötet.

Jubel in Teheran - Shah-Sohn fordert Umsturz

Schon nach den unbestätigten Berichten über den Tod Khameneis brach spontaner Jubel in der Hauptstadt Teheran aus. Bewohner der iranischen Hauptstadt berichteten von Menschen, die vor Freude aus ihren Fenstern schrien. Die Nachricht war unter anderem von iranischen Exilmedien verbreitet worden, die im Iran über Satellit empfangen werden können. Auf den Straßen waren Hupkonzerte zu hören. In vielen Ländern, darunter auch in Österreich, gingen auch Angehörige der Diaspora jubelnd auf die Straße.

Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, Reza Pahlavi, rief die Sicherheitskräfte im Iran zum Umsturz auf. "Es ist eure letzte Gelegenheit, euch dem Volk anzuschließen", schrieb der Exil-Politiker auf X. "Jeder Versuch der Überreste des Regimes, einen Nachfolger für Khamenei zu bestimmen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt." In einem Meinungsbeitrag für die "Washington Post" brachte er sich erneut als Übergangsführer ins Spiel. "Viele Iraner haben mich, oft trotz lebensbedrohlicher Situationen, gebeten, diesen Übergang zu leiten", schrieb er. Er wolle ihrem Ruf folgen und den Weg hin zu einer neuen Verfassung freimachen. Diese solle zunächst in einem Referendum verabschiedet werden. Darauf sollten dann freie Wahlen unter internationaler Aufsicht folgen. "Mit der Abstimmung der Iraner löst sich die Übergangsregierung auf", schrieb er weiter.

Trump "weiß genau", wer jetzt in Teheran das Sagen hat

Trump sagte, er sehe "einige gute Kandidaten" für die künftige Führung des Irans. Auf die Frage, ob es jemanden im Iran gebe, den er gerne an der Spitze des Landes sehen würde, sagte Trump dem Sender CBS News nach dessen Angaben in einem Telefoninterview: "Ja, ich denke schon. Es gibt einige gute Kandidaten." Trump wurde von CBS News auch gefragt, wer nach seiner Einschätzung nach Khameneis Tod das Sagen im Iran habe. Der US-Präsident antwortete demnach: "Ich weiß genau, wer, aber ich kann es Ihnen nicht sagen."

Der US-Präsident sieht nun auch größere Chancen für eine diplomatische Lösung des Konflikts um das iranische Atom- und Raketenprogramm. Dieser Weg sei jetzt deutlich leichter als noch vor einem Tag, "weil sie heftig verprügelt werden", argumentierte Trump im CBS-Interview.

Die USA und Israel hatten die Angriffe Samstagfrüh begonnen. Trump erklärte, die unter dem Namen "Operation Epic Fury" ("Epische Wut") laufende Offensive solle eine Sicherheitsbedrohung für die USA beenden und den Iranern die Chance geben, ihre Regierung zu stürzen. Er warf dem Iran vor, bei den jüngsten Verhandlungen nicht zu einem Abkommen bereit gewesen zu sein. Der Iran reagierte auf den Beschuss seinerseits mit Raketenangriffen auf Israel und mindestens sieben andere Staaten, darunter solche mit US-Militärstützpunkten. In den iranischen Staatsmedien war unter Berufung auf den Roten Halbmond von 201 Toten und 747 Verletzten im Iran die Rede. Dem US-Militär zufolge gab es keine Berichte über Verluste unter US-Soldaten. Israel flog in der Nacht auf Sonntag eine neue Angriffswelle auf das Land.