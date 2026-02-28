Iran-Drohnen treffen Dubai-Flughafen und Burj al Arab

Panik am Flughafen Dubai, nachdem dieser angeblich von einer iranischen Drohne getroffen wurde und Passagiere aus dem zerstörten Terminal fliehen. Auch der weltberühmte Burj al Arab in Dubai wird evakuiert. Das Gebäude soll getroffen worden sein.

Der internationale Flughafen Dubai wird nach einem Zwischenfall evakuiert.

Vergeltung für US-Luftangriffe

Berichten zufolge wurde er von einer iranischen Drohne getroffen, nachdem Teheran heute als Vergeltung für US-Luftangriffe Drohnenangriffe im Nahen Osten gestartet hatte.

Dramatische Aufnahmen zeigen, wie Passagiere aus einem der Terminals des wichtigsten internationalen Flughafens Dubais flüchten. Flughafenbeamte bestätigten, dass vier Mitarbeiter verletzt wurden.

Raketen, die beim Burj al Arab einschlugen:

Rauch im Terminal des Flughafens

Videos in den sozialen Medien zeigen zudem, wie sich Rauch im Terminal des Flughafens füllt, der zu den verkehrsreichsten der Welt zählt.

Evakuierung des beschädigten Terminals

Weitere Bilder zeigen Teile des Flughafens, die nach der Evakuierung des beschädigten Terminals durch die Passagiere menschenleer sind. „Dubai Airports bestätigt, dass eine Abflughalle am Dubai International Airport (DXB) bei einem Vorfall, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, geringfügig beschädigt wurde“, heißt es in einer Erklärung. „Einsatzkräfte wurden umgehend entsandt und koordinieren die Lage in Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

Vier Mitarbeiter wurden verletzt und umgehend medizinisch versorgt. Aufgrund bereits bestehender Notfallpläne wurden die meisten Terminals bereits geräumt.