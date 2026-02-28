Alles zu oe24VIP
Dubai iran
© x/LunaETHWhale

Im Video

Iran-Raketen: 5-Sterne-Hotel in Dubai in Flammen

28.02.26, 16:35 | Aktualisiert: 28.02.26, 17:41
Die Lage im Nahen Osten spitzt sich dramatisch zu: Berichten zufolge hat der Iran nun auch Ziele in Dubai angegriffen. In der bekannten Touristenregion Palm Jumeirah steht ein Luxushotel in Flammen. Bei dem Angriff seien vier Menschen verletzt worden. 

Am Samstag kam es in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu schweren Explosionen. Aufnahmen, die auf der Plattform X kursieren, zeigen das Ausmaß der Zerstörung in der Metropole am Golf, die auch bei Urlaubern aus Österreich äußerst beliebt ist.

Luxushotel auf Palm Jumeirah betroffen

Die Angriffe trafen offenbar direkt das Herz des Tourismus.

Hier fliegen die Raketen über Dubai: 

© apa

© apa

© apa

Wie auf Bildern und Videos zu sehen ist, handelt es sich bei dem betroffenen Ziel um eine 5-Sterne-Hotelanlage auf der künstlich angelegten Inselgruppe Palm Jumeirah. Eine riesige schwarze Rauchwolke steht über dem Areal, während Teile der Anlage lichterloh brennen.

Augenzeugen berichten von mehreren Detonationen, die den Angriff einleiteten. Die genaue Anzahl der Einschläge und das Ausmaß der Schäden an der Infrastruktur sind derzeit noch Gegenstand erster Untersuchungen vor Ort.

Sorge um Reisende in der Region

Die aktuelle Eskalation sorgt für große Verunsicherung, da Dubai als einer der sichersten Knotenpunkte der Region galt.

Informationen über mögliche Opfer unter den Hotelgästen oder dem Personal liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Die Behörden in den Emiraten haben bisher keine detaillierte Stellungnahme abgegeben, während die Rauchwolken über der Küstenlinie von weitem sichtbar sind.

