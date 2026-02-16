Feller & Co. sollen Pfeifers Job retten

Slalom heute 10.00 & 13.30 Uhr

Drei Einzel-Rennen, keine Medaille – und plötzlich steht Cheftrainer Marko Pfeifer im Fokus. Nach Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf ohne Edelmetall ist die Zukunft des Kärntners offen. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus. „Dann gibt es Vorgesetzte, die sich sicher eine Meinung bilden werden“, sagte Pfeifer in Bormio.

Stefan Brennsteiner war als Achter im Riesentorlauf bester Österreicher. Pfeifer verteidigte sein Team: „Alle Läufer und Trainer machen zu hundert Prozent einen Megajob.“ In Riesentorlauf und Super-G fahre man eine starke Saison, gehe bei Olympia aber leer aus. „Den Läufern kann ich nichts vorwerfen.“ Die Entscheidung liege bei anderen. Die Schweizer „Blick“-Zeitung berichtete von Kritik aus dem Team. Immerhin: In der Team-Kombination holten Vincent Kriechmayr und Manuel Feller Silber. Am Montag folgt noch der Slalom (10.00/13.30 Uhr, live in ORF 1).

Da möchte Feller sich mit einer weiteren Medaille von den olympischen Spielen verabschieden und eventuell Pfeifers Job retten.