Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
DAS machte Janine Flock nach Gold-Coup bis 5 Uhr in der Früh
© getty

Skeleton-Star

DAS machte Janine Flock nach Gold-Coup bis 5 Uhr in der Früh

16.02.26, 08:01
Teilen

Nach ein paar Stunden Schlaf ging es dann sofort ins Eisbad 

Unmittelbar nach Abschluss der olympischen Skeleton-Bewerbe in Cortina d'Ampezzo überwog bei Janine Flock am Sonntagabend der Ärger. Ein Fehlstart der Einzel-Olympiasiegerin brachte sie im Mixed-Team mit Samuel Maier um alle Chancen. Dank ihrer Goldmedaille, der ersten für Österreich im Skeleton, hofft die Tirolerin aber, Werbung für ihren Sport gemacht zu haben. Schließlich sei es eine "lässige Sportart", meinte die 36-Jährige.

Flock bereitete sich fokussiert auf den Teamevent vor, präparierte nach dem Empfang im Österreich-Haus ihren Schlitten noch bis 5.00 Uhr in der Früh vor. Nach ein paar Stunden Schlaf ging es sofort ins Eisbad, "damit ich frisch werde". Ein gemeinsamer Erfolg stellte sich aber nicht ein.

DAS machte Janine Flock nach Gold-Coup bis 5 Uhr in der Früh
© getty

Lust auf lässige Sportart?

Auch noch nicht die Zeit, ihren großen Triumph zu genießen und sacken zu lassen. Sie hofft jedenfalls, dass ihr Olympiasieg inspiriert, "dass es viele junge Leute gibt, die neugierig sind auf unsere Sportart, die das vielleicht ausprobieren. Es ist echt eine total lässige Sportart", sagte Flock im APA-Gespräch. Und dass vielleicht die vielen Kinder und Jugendlichen, die in Cortina zu einer tollen Atmosphäre beigetragen haben, "ein Erlebnis hatten und es mitnehmen können. Vielleicht motiviert sind, etwas zu erreichen, sich tolle Ziele setzen", erklärte die Tirolerin.

Flock
© GEPA

Aufschwung für den Verband wünscht sich auch Maier. "Leider brauchst du in unserem Sport die ganz große Bühne, um was zu bewegen. Nicht dass es die anderen Erfolge schmälert, aber es macht schon sehr viel aus, bei den Spielen eine Goldene zu haben", meinte der Trainingspartner von Flock. "Ich glaube, dass sie sehr viele Mädels und Burschen dafür begeistern kann. Sie hat den Sport unheimlich leicht aussehen lassen", sagte Maier.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen