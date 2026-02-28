Alles zu oe24VIP
Krieg im Iran: Explodiert jetzt der Ölpreis?

Krieg im Iran: Explodiert jetzt der Ölpreis?

28.02.26, 17:30
Die militärische Eskalation im Nahen Osten versetzt die globalen Energiemärkte in Alarmbereitschaft. Experten befürchten eine Blockade der Straße von Hormus – einer Lebensader für den weltweiten Ölhandel. 

Die Meerenge vor der iranischen Küste gilt als eine der bedeutendsten Routen für den internationalen Ölexport. Eine tagelange Schließung für die Schifffahrt hätte unmittelbare und drastische Auswirkungen auf die weltweite Versorgungslage.

Lebensader des Welthandels

Sollte der Schiffsverkehr durch die Meerenge beeinträchtigt werden, droht ein massiver Anstieg der Ölpreise. Da ein erheblicher Teil der globalen Rohölproduktion diese Passage passieren muss, beobachten Analysten die Lage vor der iranischen Küste mit großer Sorge.

OPEC bereitet Gegenmaßnahmen vor

Hinter den Kulissen wird bereits an Lösungen gearbeitet, um einen möglichen Preisschock abzufedern. Insidern zufolge erwägt das Ölkartell OPEC derzeit, die Fördermengen kurzfristig zu erhöhen.

  • Ziel: Ausgleich möglicher Lieferausfälle.
  • Wirkung: Stabilisierung der internationalen Märkte.
  • Herausforderung: Logistische Umsetzung bei gesperrten Routen.

Für Verbraucher in Österreich könnte dies entscheidend sein, um die Preise an den Zapfsäulen stabil zu halten.

Ob die angepassten Fördermengen ausreichen, um eine mögliche Blockade der Straße von Hormus zu kompensieren, bleibt jedoch abzuwarten.

