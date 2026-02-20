DAS ist am finalen Olympia-Weekend für Österreich noch möglich

Kommt zu den 18 rot-weiß-roten Olympiamedaillen (5x Gold/8x Silber/5x Gold) noch was dazu? oe24 rechnet vor, wo unsere Olympíoniken noch zuschlagen könnten.

21 Medaillen für Österreich (davon 5 in Gold) hatte das renommierte US-Magazin Sports Illustrated in seinen berühmten Bewerb-für-Bewerb-Tipps vorhergesagt und zwar 5x Gold, 7x Silber und 9x Bronze.

Zwei Tage vor der Schlussfeier der Spiele in Mailand/Cortina halten wir bei 18 Medaillen (5x Gold/8x Silber/5x Bronze). Zumindest, was die Gold-Ausbeute betrifft, haben wir das Plansoll der US-Experten erfüllt.

Tatsächlich wäre jeder weitere Olympia-Sieg für Rot-Weiß-Rot eine Riesenüberraschung. Die eine oder andere Silber- oder Bronzemedaille könnte sich hingegen noch ausgehen.

Samstag: 3 Chancen

Im 12,5-km-Massenstartbewerb, der WM-Gold-Disziplin von Lisa Hauser, hofft unsere Parade-Biathletin auf ein versöhnliches Ende von Winterspielen, in die sie auf Medaillenkurs hineingestartet war, ehe drei Fehlschüsse beim letzten Schießen alle Medaillenchancen zunichte gemacht hatten.

Auch die Skibergsteiger Johanna Hiemer/Paul Verbnjak hoffen nach dem vorzeitigen Aus bei der Olympia-Premiere im Sprint auf ein Happy End im Mixed-Bewerb. Zweifellos zählen die beiden zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter.

Im Wundertüten-Bewerb Ski Cross (Quali ab 10, Finalläufe ab 12 Uhr) ist alles möglich.

Sonntag: 2 Chancen

Zu Ende gehen die Spiele in Mailand/Cortina am Sonntag mit den Läufen 3 und 4 im Viererbob (ab 10 Uhr), wobei der AUT1-Bob mit Markus Treichl für eine Überraschung gut ist.

Und dann wird es noch einmal für Langlauf-Lady Teresa Stadlober Langlauf-"Marathon" ernst. Der abschließende Loipen-Bewerb geht erstmals auch bei den Frauen über 50 km und zur Freude unserer Medaillenhoffnung im klassischen Stil. Für die Skiathlon-Bronzemedaillengewinnerin von Peking 2022 wird es ein emotionales Rennen: Die Tochter von ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober fährt für ihre vor wenigen Tagen verstorbene Oma.

Unangetastet bleibt unser Medaillenrekord von Turin 2006. Vor 20 Jahren brachten es Österreich bei den Spielen in Italien auf 23 Medaillen (9x Gold/7x Silber/7x Bronze).