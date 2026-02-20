Schnee-Chaos und Flughafen gesperrt – Kristina Worseg sitzt schon wieder fest

Die Zahnärztin scheint vom Winter-Pech verfolgt zu sein. Kürzlich strandete sie am Münchner Flughafen, jetzt kommt sie aus Wien nicht raus.

Manche nennen es Pech, Kristina Worseg nennt es mittlerweile wohl eher Routine: Die Zahnärztin ist erneut Opfer der winterlichen Kapriolen geworden. Hatte sie vor einigen Wochen noch unfreiwillig Zeit am Münchner Flughafen verbracht, als das „Jahrhundert-Glatteis“ in Wien den Flugverkehr lahmlegte, so ist die Situation dieses Mal genau umgekehrt – aber nicht weniger mühsam.

Show-Stopp statt Jetset

Eigentlich hätte Worseg für ihre Sendungen beim Verkaufssender HSE nach München jetten sollen, doch der Flughafen Wien-Schwechat machte ihr einen dicken, weißen Strich durch die Rechnung. „Schneechaos again – Flughafen gesperrt again. Erste HSE Show verschoben“, teilte sie ihren Followern via Instagram-Story mit, während sie inmitten der weißen Pracht posierte.

Kristina Worseg sitzt wegen des Schnees fest. © Instagram

Trotz der kurzfristigen Absage ihrer ersten Sendung bewahrt die Wienerin ihren Humor. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie die Lage gewohnt schlagfertig: „Österreich ist halt eine Skination“.

Kuscheln statt Kälte am Gate

Einen entscheidenden Vorteil hat das aktuelle Chaos gegenüber dem letzten Vorfall allerdings: Diesmal sitzt Worseg nicht auf einem ungemütlichen Flughafen-Gate in der Fremde fest, sondern ist in ihrer Heimatstadt gestrandet. Statt auf den harten Sitzen im Transitbereich auf bessere Zeiten zu warten, kann sie die unfreiwillige Pause bei ihren Liebsten in Wien verbringen.

Wie es mit ihrem Terminkalender und den verschobenen Shows weitergeht, will sie ihre Fans in Kürze wissen lassen. Bis dahin heißt es für die Expertin wohl: Tee trinken und abwarten, bis die „Skination“ den Flughafen wieder freigibt.