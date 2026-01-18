Kirstina Worseg: Einzigartiges Graffiti-Ballkleid für Wiener Opernball

Beim diesjährigen Wiener Opernball wird Kristina Worseg in einem außergewöhnlichen Ballkleid erscheinen, das Kunst, Geschichte und Haltung miteinander verbindet. Das Unikat wurde von Künstler Luis Morales handbemalt und gesprayt.

Das diesjährige Opernball-Kleid von Kristina Worseg zeigt in dominanten Rottönen die Figur Maria Theresia als Symbol für weibliche Stärke, Verantwortung und politischen Gestaltungswillen. Worseg erklärt: „Ich wollte ein Kleid tragen, das nicht nur schön ist, sondern auch eine Haltung transportiert – leise, aber klar.“

Kristina Worseg im Opernball-Kleid von Luis Morales © Monika Fellner

Künstler Luis Morales

Luis Morales ist für seine expressive Bildsprache bekannt, die klassische Motive mit zeitgenössischer Technik verbindet. Seine Arbeiten bewegen sich zwischen Malerei, Street Art und gesellschaftlichem Kommentar und sind sowohl in Wien als auch international vertreten.

Die Wahl des Künstlers spiegelt eine langjährige persönliche Verbindung wider: Zahlreiche Werke von Morales prägen seit Jahren die Räumlichkeiten von Worsegs Zahnarztpraxis und stehen dort für den Dialog zwischen Medizin, Ästhetik und Kunst.

Mehr lesen:

Opernball-Auftritt

Kristina Worseg wird den Opernball gemeinsam mit ihrem Mann nach einem Jahr Pause wieder in der Loge von Jacqueline Lugner besuchen.