"Ordi bricht zusammen" – Kristina Worseg wegen Glatteis gestrandet

Das Glatteis-Chaos im Osten Österreichs sorgt für große Probleme. So ist auch der Flughafen Wien-Schwechat bis mindestens 11 Uhr gesperrt. Betroffen ist auch Zahnärztin Kristina Worseg, die von einem Termin aus München zurückreisen möchte.

Das Glatteis hat seit Dienstag in der Früh den Osten Österreichs fest im Griff und den Verkehr weitgehend lahmgelegt. Zahlreiche Unfälle, Staus und massive Behinderungen prägten den Start in den Tag – besonders gravierend traf es den Flughafen Wien-Schwechat, wo der Flugbetrieb zeitweise zum Erliegen kam.

Mehr lesen:

Grund dafür ist eine hartnäckige Eisschicht, die sich über Nacht gebildet hat. „Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11.00 Uhr so anhalten wird“, erklärte Flughafensprecher Peter Kleemann in den frühen Morgenstunden auf APA-Anfrage. Auf dem gesamten Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten habe sich „eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert“, so Kleemann. Der Winterdienst sei bereits seit den Nachtstunden im Dauereinsatz, doch die Witterung mache die Arbeit extrem schwierig.

Die Folgen waren rasch spürbar: Ankommende Maschinen konnten nicht landen und wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet, darunter München, Frankfurt, Köln und Venedig. Auch Abflüge waren von teils erheblichen Verzögerungen betroffen, zahlreiche Passagiere mussten sich in Geduld üben oder ihre Reisepläne kurzfristig ändern.

Worseg: "Alle Patienten verschoben"

Unter den Gestrandeten befindet sich auch eine prominente Wienerin. Die Zahnärztin Kristina Worseg sitzt derzeit in München fest. „Es ist eine Katastrophe. Mein Flug wurde nicht einmal verschoben, sondern gleich gestrichen“, schildert sie im Gespräch mit oe24. Worseg war beruflich in der bayerischen Landeshauptstadt und wollte eigentlich planmäßig nach Wien zurückkehren. Stattdessen steht sie nun vor einer unfreiwilligen Odyssee.

Kristina Worseg sitzt in München fest. Jetzt heißt es abwarten... © privat

Update

Die Auswirkungen spürt sie nicht nur privat, sondern auch beruflich. „Ich habe alle Patienten verschoben und hoffe, dass ich am Abend zu den Kindern kann“, sagt Worseg am Vormittag. In Wien habe sich die Lage zugespitzt, da sie nicht rechtzeitig zurückkehren könne. In einem Update lässt sie wissen: "Weder Ordi noch Kinder wird heute was, die schnellste Verbindung, die mir von der LH angeboten wird, landet um 21:50 Uhr."

Während Einsatzkräfte weiterhin gegen Eis und Kälte ankämpfen, bleibt vielen Reisenden vorerst nichts anderes übrig, als abzuwarten.