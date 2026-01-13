Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Wichtiger Tipp: SO vermeidet man Stürze bei Glatteis
© Getty

Wie Pinguine

Wichtiger Tipp: SO vermeidet man Stürze bei Glatteis

13.01.26, 08:40
Teilen

Glatteis macht Gehwege im Winter schnell zur gefährlichen Rutschfalle. 

Eine ungewöhnliche, aber effektive Technik soll dabei helfen, sicher ans Ziel zu kommen: der sogenannte „Pinguin-Gang“. Was zunächst belustigend klingt, kann Stürze verhindern – und im Ernstfall vor schmerzhaften Verletzungen schützen.

Wichtiger Tipp: SO vermeidet man Stürze bei Glatteis
© oe24

Das Prinzip orientiert sich an der Fortbewegung von Pinguinen in eisiger Umgebung. Statt großer Schritte empfiehlt es sich, mit kurzen, flachen Bewegungen zu gehen. Der Körperschwerpunkt wird dabei auf das jeweils vordere Bein verlagert, der Oberkörper neigt sich leicht nach vorne und bildet mit dem aufgesetzten Bein eine Linie. Diese Haltung sorgt für mehr Stabilität und besseren Halt auf glattem Untergrund.

b1b5dd3c-356e-4fcb-ade3-e29b906d4c74.jfif
© oe24

Unfallpräventionsexperten verweisen darauf, dass viele Stürze bei Eis und Schnee passieren, weil Menschen instinktiv normal weitergehen oder bei einem Ausrutscher hastig das Gleichgewicht retten wollen. Genau das erhöht jedoch die Sturzgefahr. Der „Pinguin-Gang“ setzt auf langsame, kontrollierte Bewegungen und reduziert so das Risiko, plötzlich wegzugleiten.

Wichtiger Tipp: SO vermeidet man Stürze bei Glatteis
© oe24

Empfohlen wird die Technik vor allem für ältere Menschen, aber auch für Kinder sowie Berufstätige, die frühmorgens oder abends auf vereisten Wegen unterwegs sind. Zusätzlich raten Fachleute zu rutschfestem Schuhwerk mit gutem Profil, freien Händen und einem wachsamen Blick auf den Untergrund. Wer kann, sollte besonders glatte oder schlecht geräumte Strecken meiden. So wird aus einem einfachen Gang ein wirksamer Schutz vor Winterstürzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden