Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Glatteis-Stürze: Lange Warteschlangen in Unfall-Ambulanzen
© APA

Bitte aufpassen!

Glatteis-Stürze: Lange Warteschlangen in Unfall-Ambulanzen

13.01.26, 09:45
Teilen

Eis und Schnee sorgen weiterhin für gefährliche Bedingungen auf Österreichs Gehwegen.

Behörden rufen zur Vorsicht auf, denn vielerorts sind die Flächen spiegelglatt. Die Folgen zeigen sich bereits in den Spitälern: Am Kepler Uniklinikum in Linz wurden schon rund 100 Menschen nach Stürzen behandelt.

b1b5dd3c-356e-4fcb-ade3-e29b906d4c74.jfif
© oe24

Während Oberösterreich besonders mit den Auswirkungen zu kämpfen hat, reagiert Wien mit zusätzlichen Maßnahmen. Die Stadt hob das geltende Salzstreuverbot befristet bis Dienstagmittag auf, wie die Magistratsabteilung 48 mitteilte. Ziel ist es, die Gehwege rasch sicherer zu machen und weitere Unfälle zu verhindern.

Glatteis-Stürze: Lange Warteschlangen in Unfall-Ambulanzen
© oe24

Trotz der winterlichen Verhältnisse meldet die Wiener Berufsfeuerwehr bisher kein erhöhtes Einsatzaufkommen. „Offenbar hat sich jeder gut auf die Situation eingestellt“, erklärte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Die Behörden appellieren dennoch, rutschige Stellen zu meiden, vorsichtig zu gehen und auf festes Schuhwerk zu achten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden